민주, 유정복 ‘코인 은닉 의혹’ 총공세 하정우 ‘주식 파킹’·김용남 ‘차명 대부업’ 논란 등 선거 막판 후보들 재산 의혹 검증 격화

[헤럴드경제=윤채영 기자] 6·3 지방선거와 국회의원 재·보궐선거를 일주일 앞두고 경쟁 후보의 재산 문제를 둘러싼 여야의 공방전이 격화하고 있다. 가상자산 은닉 의혹부터 주식 거래 논란, 차명 대부업 의혹 등까지 잇따라 제기되며 선거 막판 변수로 부상하는 분위기다.

27일 정치권에 따르면 더불어민주당 인천 지역 국회의원들은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 유정복 국민의힘 인천시장 후보를 향해 “잠시 코인은 숨길 수 있었을지 모르나, 공직자로서의 부적격성은 이미 만천하에 드러났다”며 “당장 인천시장 후보직에서 사퇴하라”고 촉구했다.

유 후보는 공직자 재산 신고 과정에서 배우자 명의의 가상자산을 누락했다는 의혹을 받고 있다. 민주당은 전날 한 언론에 공개된 유 후보와 가상자산 관리인 간 녹취파일을 근거로 “형님 돈을 관리해준 것 뿐이라는 해명은 대국민 사기극”이라고 날을 세웠다.

공개된 녹취에는 코인 수량과 지갑 명의, 해외 이전 방식 등을 논의하는 내용이 담겼다. 배우자 명의로 2만1000개 규모 코인이 해외 거래소 바이낸스로 이동했다는 의혹도 제기된 상태다.

유 후보 캠프 측은 “문제가 된 가상자산은 배우자 개인 자산이 아니라 형의 부동산 매각 대금”이라며 재산 신고 대상이 아니라고 반박하고 있다. 또 이번 논란을 ‘공작 정치’로 규정하고 대응 TF(태스크포스)를 꾸려 관련 녹취 제공자와 보도기자 등을 경찰에 고발했다고 밝혔다.

앞서 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 민주당 후보를 둘러싼 ‘주식 파킹’ 논란도 불거진 바 있다. 이에 한동훈 무소속 후보 측은 “퇴임 후 되찾기 위해 맡겨둔 ‘주식 파킹’ 거래 아니냐”고 의혹을 제기했다. 하 후보 측은 “청와대 입성 과정에서 기존 ‘베스팅(일정 기간에 따라 주식 등을 나눠주는 행위)’ 계약이 해지되며 지분이 자동 반환된 것”이라며 “스타트업 업계를 이해하지 못한 억지 주장”이라고 반박했다.

평택을 재선거에서는 김용남 민주당 후보에 대한 ‘차명 대부업’ 의혹도 제기됐다. 이에 김 후보는 전날 예금거래내역서를 직접 공개하며 “해당 법인으로부터 배당·급여·수익 등을 받은 사실이 없다”고 해명했다. 앞서 한 언론에 공개된 녹취에서는 김 후보가 2021년 지인과의 대화에서 “농업회사 법인이 대부업체 지분을 100% 보유하고 있고 배당은 결국 다 내 것”이라고 말한 내용이 담기며 논란이 일었다.