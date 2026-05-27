26일 밤 이어 27일 아침부터 사이트 마비 상품 가입 위한 사전 교육 이수자 접속 몰려

[헤럴드경제=한지숙 기자] 금융투자교육원 사이트가 27일 상장지수펀드(ETF) 상품 교육을 받기 위해 몰려 든 접속자로 인해 마비됐다.

이날 국내 대표 반도체주 삼성전자와 하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 ETF가 국내 최초로 출시되면서 투자자들의 관심이 몰린 탓이다.

금융투자업계에 따르면 이날 오전 일찍부터 금융투자협회 금융투자교육원 홈페이지는 접속 불능 상태다.

앞서 전날 밤 9시부터 11시까지 마비됐던 사이트는 밤 11시가 넘어 복구 됐다. 당시에는 접속 지연과 로그인 오류 등의 장애가 발생했지만 이날에는 아예 ‘먹통’이 됐다.

한국거래소에 따르면 이날 삼성·미래에셋·한국투자·KB·신한·한화·키움·하나자산운용 등 8개 운용사는 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 단일종목 레버리지 상품 총 16종을 상장했다. ETF 16종의 상장예정 규모는 총 4조3227억원이다.

해당 상품에 투자하려면 금융투자협회 홈페이지에서 일반교육(1시간)과 심화교육(1시간)도 이수해야 한다. 기본예탁금 1000만원도 필요하다.

금융투자교육원에 따르면 지난 21일 기준 단일종목 레버리지·인버스 상장지수상품(ETP) 사전교육 신청자는 10만명을 넘어섰고, 이 가운데 9만3118명이 교육을 수료했다.