연 50만대 규모 C2C 중고차 시장 공략 실차주 인증·안심리포트·품질인증제 도입 온라인 명의이전·직거래 전용 대출도 지원 “직거래 가격 장점에 검증·보호 장치 더한다”

[헤럴드경제=정경수 기자] 케이카가 개인 간 중고차 거래 시장에 진출한다. 기존 직영 중고차 사업에서 쌓은 차량 진단과 거래 지원 역량을 바탕으로, 직거래의 가격 장점은 살리고 거래 불안을 줄이겠다는 구상이다.

케이카는 중고차 C2C(개인 간 거래) 서비스인 ‘안심직거래’를 출시하고 관련 사업을 본격화한다고 27일 밝혔다.

개인 간 중고차 거래는 중고거래 플랫폼이나 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 이뤄져 왔다. 시장 규모는 연간 약 50만대 수준으로 추정된다. 다만 허위 매물 우려, 차량 상태 확인의 어려움, 거래 이후 분쟁 가능성 등으로 일반 소비자가 쉽게 접근하기 어렵다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

케이카는 이 같은 불안 요소를 줄이기 위해 실차주 인증, 차량 이력 정보 제공, 품질 인증, 명의이전 지원 등을 결합한 직거래 서비스를 내놨다. 경쟁이 심화된 중고차 시장에서 기존 매입·판매 중심 사업을 넘어 플랫폼 영역으로 확장하려는 전략으로도 풀이된다.

안심직거래 서비스는 크게 ▷직거래 등록·판매 ▷안심직거래 구매 ▷안전거래 지원 ▷직거래 협상 기능으로 구성된다. 서비스는 일부 연식과 모델을 대상으로 먼저 적용한 뒤 순차적으로 확대될 예정이다.

판매자는 ‘내차 셀프 등록’ 기능을 통해 직접 차량 정보를 올릴 수 있다. 이후 ‘내차 광고하기’를 이용하면 프리미엄 광고, 끌어올리기, 조회수 플러스 등 노출 확대 상품을 선택할 수 있다.

구매자를 위한 검증 장치도 마련됐다. 안심직거래 등록 차량은 ‘실차주 인증시스템’을 거쳐 실제 차량 소유자 여부를 확인한다. 이를 통해 개인이 운행하던 차량만 등록되도록 하고, 딜러 매물이 개인 매물처럼 노출되는 문제를 줄인다.

차량 정보 확인을 위한 ‘안심리포트’도 제공된다. 구매자는 보험 이력, 정비 이력 등 거래 판단에 필요한 정보를 확인할 수 있다.

케이카가 직접 차량을 점검하는 ‘직거래 품질인증제’도 도입된다. 거래 이후 품질 이상이 확인될 경우 수리와 보상까지 지원하는 방식이다. 개인 간 거래에서 가장 큰 부담으로 꼽히는 차량 상태 확인과 사후 책임 문제를 줄이기 위한 장치다.

거래 절차도 온라인 중심으로 바꿨다. 케이카는 1시간 이내 명의이전이 가능한 ‘온라인 명의이전’ 서비스를 제공해 관공서 방문 부담을 낮출 계획이다. 직거래 전용 대출 상품도 함께 제공해 구매자의 자금 부담을 줄인다. 향후에는 구매자와 판매자가 대금을 안전하게 주고받을 수 있는 ‘안전송금 서비스’도 도입할 예정이다.

협상 과정에서는 채팅 기능과 안심번호 서비스를 제공한다. 구매자와 판매자가 개인정보 노출 부담을 줄이면서 가격과 거래 조건을 조율할 수 있도록 한 것이다.

정인국 케이카 사장은 “안심직거래는 개인 간 거래 영역에도 플랫폼의 검증과 보호 장치를 접목해, 중고차 거래 시장 전반의 신뢰 수준을 한 단계 높이는 출발점이 될 것”이라며 “이번 비즈니스 확장을 통해 국내 1위 직영 중고차 기업을 넘어 전문 플랫폼으로서의 입지를 더욱 강화할 계획”이라고 말했다.