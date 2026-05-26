광양항만공사, 중동 수출입 물류 공급망 지원 강화

[헤럴드경제=박대성 기자] 여수광양항만공사는 이란 전쟁 여파로 중동 지역 수출입 물류에 어려움을 겪는 지역 화주와 포워더를 위해 정기선 확보를 통한 물류 공급망 지원에 나섰다고 26일 밝혔다.

주요 내용으로는 세계 1위 선사 MSC ‘알바트로스’ 서비스의 기항지에 사우디아라비아와 요르단 등 중동·홍해 지역 항만을 추가하고 광양항 중동 연계 서비스가 기존 머스크의 AE15 노선 1개에서 2개 서비스로 확대됐다.

이에 공사는 화주와 포워더가 호르무즈 해역 외에 개편된 항로 정보를 한눈에 파악 할 수 있도록 신규 노선 정보를 카드 뉴스 형식으로 제작해 배포했다.

공사는 이와 함께 글로벌 선사 머스크 아시아 본부와의 전략적 협의를 통해 중동 노선(AE15) 선복 확대를 추진했다.

최관호 여수광양항만공사 사장은 “머스크는 기존 광양항에 투입하던 1만2000 TEU급 선박을 1만8000 TEU급 선박으로 상향 조정할 예정”이라며 “이는 중동 지역 수출에 어려움을 겪는 지역 기업들에게 실질적인 물류 지원책이 될 것이다”고 말했다.