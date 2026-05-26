일본 진출…편의점 체인 ‘세븐일레븐’ 입점

[헤럴드경제=정찬수 기자] 서울우유협동조합이 일본 시장 전용 제품 ‘비요뜨 아이스크림(사진)’을 출시한다고 26일 밝혔다.

지난 2004년 출시된 국내 최초의 토핑 요거트 ‘비요뜨’는 20년 넘게 서울우유의 스테디셀러로 자리 잡았다. 최근 일본을 비롯한 외국인 관광객들 사이에서 한국 방문 시 필수 구매 아이템으로 입소문을 타면서 인기를 끌고 있다.

일본 시장 전용으로 선보이는 ‘비요뜨 아이스크림’은 비요뜨 특유의 바삭한 초코 토핑 식감과 요거트 풍미를 극대화한 바(Bar) 타입 제품이다. 식감과 토핑 경험을 중시하는 현지 디저트 소비 트렌드를 반영했다. 일본 현지 파트너사와 IP 라이선스 협업을 기반으로 한 현지화 전략이다. 26일부터 일본 전역 ‘세븐일레븐’ 매장에서 판매된다.

서울우유협동조합 관계자는 “일본 진출을 발판으로 비요뜨를 글로벌 디저트 브랜드로 육성하고, 브랜드 경쟁력을 확대하겠다”고 말했다.