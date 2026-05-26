김규민·문준석·정영우·박주현 등 결승 진출…전원 승리 전면 재택근무·전직 프로게이머 코칭 등 체계적 지원 결실

[헤럴드경제=정찬수 기자] 쿠팡의 장애인 e스포츠팀 선수들이 지난 21일 일산 킨텍스 제1전시장 특설경기장에서 열린 ‘2026 경기e스포츠 페스티벌’ 결승전에 출전해 전 종목 우승을 차지했다고 밝혔다.

경기도가 주최하고 경기콘텐츠진흥원이 주관한 대회는 ‘2026 플레이엑스포’의 일환으로 열렸다. 쿠팡 장애인 e스포츠팀은 ‘리그 오브 레전드’와 ‘FC 온라인’ 2개 종목, 총 4개 부문에서 모두 우승을 차지했다. 리그 오브 레전드에서는 지적·발달 부문 문준석 선수와 지체·청각 부문 김규민 선수가, FC 온라인 종목에서는 지적·발달 부문 정영우 선수와 지체·청각 부문 박주현 선수가 우승했다.

쿠팡은 사내 전담 조직 ‘포용경영팀’을 통해 선수들이 전면 재택근무 환경에서 훈련에 집중할 수 있도록 지원하고 있다. e스포츠 전문 기업과 협업해 전직 프로게이머 1대 1 코칭, 전술 분석 등 체계적인 교육 프로그램도 제공한다. 이러한 지원 체계를 바탕으로 2024년 10명이던 e스포츠팀 규모는 현재 80명으로 늘었다.

쿠팡 관계자는 “앞으로도 장애인 근로자들이 각자의 잠재력을 발휘하고 전문성을 키울 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.