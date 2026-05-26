- DGIST-GIST 공동연구, 온도 자극 뇌파 분석해 통증 강도 분류 AI 구현

[헤럴드경제=구본혁 기자] 환자의 의사 표현 여부와 관계없이 객관적으로 통증 강도를 정량적으로 판별할 수 있는 기술이 개발됐다.

DGIST(대구경북과학기술원) 산업AX혁신본부 안진웅 책임연구원(융합전공 겸무교수 겸임) 연구팀이 GIST(광주과학기술원) 전성찬 교수팀과의 공동 연구를 통해, 온도 자극으로 유발되는 뇌파(EEG)를 인공지능(AI)으로 분석해 통증 강도를 객관적으로 분류할 수 있는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

성인 5명 중 1명이 겪는 만성 통증은 전 세계적으로 병원을 찾는 가장 흔한 원인 중 하나다. 하지만 환자가 느끼는 통증의 크기를 혈압이나 체온처럼 객관적으로 측정할 방법은 지금까지 없었다. 이로 인해 동일한 자극에도 평가가 달라지며, 의식 저하 환자나 소아, 고령 환자처럼 소통이 어려운 경우 정확한 평가에 한계가 컸다. 이는 근본적 처치보다는 당장의 증상 완화에만 의존하게 만들어 장기적으로 약물 내성이나 중독 같은 부작용을 야기하기도 한다.

안진웅 책임연구원 연구팀은 다양한 온도 자극 시 발생하는 뇌파를 AI가 분석해 통증 강도를 분류하는 기술을 개발했다. 특히, 환자의 주관적 통증 점수를 그대로 학습하던 기존 방식에서 벗어나, 두 개의 AI 모델이 서로의 예측 결과를 비교해 신뢰성 높은 데이터만 선택적으로 학습하는 혁신적인 알고리즘을 구현했다. 이를 통해 사람마다 다른 통증 표현의 편향성을 효과적으로 줄였다.

연구팀이 실제 41명의 뇌파 데이터를 검증한 결과, 기존 모델 대비 유의미한 성능 향상을 입증했으며 미학습된 새로운 자극 환경에서도 안정적인 예측을 유지했다. 또한, 좌·우 전측두엽 영역의 델타파 활동이 통증 강도와 밀접하게 연관됨을 밝혀내며, 뇌 기반 디지털 바이오마커 개발의 신경생리학적 근거도 마련했다.

향후 수술 중·후 통증 모니터링, 만성 통증 환자의 경과 추적, 중환자실 및 재활 환경에서의 객관적 통증 평가 기술로 활용될 것으로 기대된다.

안진웅 책임연구원은 “뇌파 기반 통증 분석의 고질적 한계였던 주관적 자기보고 라벨 편향을 정면으로 다룬 연구”라며 “추가 임상 검증과 의료기기 인허가가 원활히 진행될 경우, 1~2년 이내 상용화가 가능할 것”이라고 밝혔다.

한국연구재단 지원으로 수행된 이번 연구결과는 재활공학 분야 국제학술지 ‘IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering’ 5월호에 게재됐다.