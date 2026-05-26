[헤럴드경제=정석준 기자] 송언석 국민의힘 공동선대위원장은 26일 “3고(고금리·고환율·고물가) 현상은 그 자체로 경제위기의 바로미터”라며 “민생경제 파국과 금융위기 위험을 알리는 경고등이며, 이재명 정부 경제 실패의 표상”이라고 밝혔다.

이는 앞서 김용범 청와대 정책실장의 ‘고금리와 고물가, 고환율은 한국경제가 새로운 차원으로 도약하는 과정에 수반되는 성공 비용’이라는 언급을 비판한 것으로 풀이된다.

송 위원장은 이날 페이스북에서 “이재명 정부의 경제 현실 인식체계가 얼마나 국민 삶과 동떨어져 있는지 그대로 보여주는 최악의 망언”이라며 “국민들은 내 집 한 채 없이 전월세 난민으로 내몰리고 있고, 세금 부담과 생활물가 폭등에 신음하고 있다”고 강조했다.

이어 서울 아파트 전세 매물 감소 및 월세 비중 증가, 생활물가 상승세 등을 언급하며 “여기에 하반기 금리 상승 압력까지 현실화하면 자영업자와 서민들의 이자 부담은 감당하기 어려운 수준으로 치솟게 된다”고 우려했다.

그러면서 “국민의 고통이 이처럼 커지고 있는데도 이를 두고 ‘도약의 과정’이라고 말하는 것은, 경제정책 실패의 일그러진 얼굴을 분칠로 가리려는 궤변에 불과하다”며 “특히 고환율과 고유가는 단순한 가격 문제가 아니라 추가적인 금리 상승 압력으로 직결된다. 계속되는 고환율은 전반적인 물가 상승을 부추기고 있다”고 주장했다.

그는 “더 큰 문제는 우리 경제가 막대한 2000조원이 넘는 가계부채와 1000조원이 넘는 국가 채무를 비롯해 막대한 수준의 부채를 안고 있다는 점”이라며 “금리가 조금만 더 올라가도 취약차주 부실, 자영업 연체, 부동산 PF 리스크, 국가 재정 부담 증가가 연쇄적으로 터질 수 있다. 지금은 한국경제의 시한폭탄 카운트다운이 시작된 엄중한 국면”이라고 전했다.

또한 “정부는 일부 반도체·AI 기업 실적만 가지고 경제 전체를 성공이라고 호도해서는 안 된다”며 “금융시장 안정과 민생 부담 완화에 총력을 다해야 한다. 일부 업종에 편중된 경제구조를 개선할 산업구조 개혁과 노동개혁에 즉각 나서야 한다”고 했다.

송 위원장은 “이재명 대통령은 국민의 삶과 동떨어진 망언을 늘어놓은 김용범 정책실장을 즉각 경질하고 경제 정책을 원점에서 재점검할 것을 강력히 촉구한다”고 말했다.