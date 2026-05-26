인천공항 휴대축산물 2건서 O형 유전자 검출 중국 SAT1형 확산에 검색 강화…전량 폐기·소독 조치

[헤럴드경제=김선국 기자] 중국에서 들고 들어온 순대와 소시지에서 구제역(FMD) 바이러스 유전자가 검출됐다. 검역당국은 해당 축산물을 전량 폐기하고 공항 검역 강화에 나섰다.

농림축산검역본부는 최근 인천국제공항에서 중국발 입국객 휴대축산물 2건에서 구제역 바이러스 유전자(O형)가 확인됐다고 26일 밝혔다.

적발된 물품은 순대와 소시지다. 중국인 여행객이 간식용으로 소량 반입한 것으로 파악됐다.

검역당국은 공항 검역탐지견과 전용 엑스레이(X-ray) 검색 과정에서 해당 물품을 적발했다. 정밀검사 결과 구제역 바이러스 유전자가 검출됐지만 살아있는 바이러스는 확인되지 않았다.

검역본부는 즉시 해당 축산물을 전량 폐기하고 소독 조치를 마쳤다.

검역당국은 최근 중국 내 구제역 혈청형 SAT1형 발생 이후 국경 검역 수위를 높여왔다. 중국발 노선에 대한 엑스레이 검색과 탐지견 투입 횟수를 늘리고, 입국객 대상 안내 문자 발송도 진행 중이다.

SAT1형은 원래 아프리카 지역에서 주로 발생했던 유형이다. 최근 중동으로 확산된 데 이어 올해 3월 중국에서도 처음 보고됐다.

검역본부는 이번 적발 역시 강화된 중국 노선 검역 과정에서 확인된 사례라고 설명했다.

최정록 검역본부장은 “주변국 구제역 발생으로 가축전염병 유입 위험이 커지고 있다”며 “입국 시 축산물을 반입하지 않도록 협조해달라”고 말했다.