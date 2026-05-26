비수도권 인구 감소 지역 대상 연박 상품 할인 혜택 새로 신설 6월 11일 오전 10시부터 선착순

[헤럴드경제=김명상 기자] 고유가 시대를 맞아 정부가 여름철 국내 여행 수요를 늘리고 인구감소지역 소비를 확대하기 위해 최대 7만 원의 대규모 숙박 할인 정책을 시행한다.

문화체육관광부는 한국관광공사와 6월 11일부터 7월 31일까지 ‘여름맞이 숙박세일 페스타’를 열고 비수도권 인구감소지역 85곳을 대상으로 숙박 할인권 총 30만 장을 배포한다. 이번 행사는 추가경정예산 112억 원을 투입해 여름철 국내 여행을 활성화하고 인구 감소로 어려움을 겪는 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 마련했다.

할인권은 행사 기간 내 입실하는 숙박상품에 적용되며 1박 이상 할인권은 24만 장, 연박 이상 할인권은 6만 장을 배포한다. 대상은 서울·인천·경기를 제외한 비수도권 인구감소지역 85개 기초지자체 내 호텔, 콘도, 리조트, 펜션 등 등록 숙박시설이다. 대실 상품과 미등록 시설은 제외한다.

1박 상품 기준으로 7만 원 이상 예약 시 3만 원, 7만 원 미만은 2만 원을 할인한다. 특히 올해는 연박 할인권을 신설해 14만 원 이상 예약 시 7만 원, 14만 원 미만은 5만 원 할인 혜택을 제공한다.

숙박 할인권은 6월 11일 오전 10시부터 OTA(온라인여행사) 채널을 통해 만 19세 이상 국민이라면 누구나 1인 1매 선착순으로 발급받을 수 있다. 발급받은 할인권을 사용하려면 발급 당일 오전 10시부터 그 다음 날 오전 7시까지 예약을 완료해야 한다. 사용하지 않은 할인권은 자동으로 소멸되지만 다음 날 오전 10시부터 다시 할인권을 발급받을 수 있다. 더욱 자세한 내용은 ‘2026 여름맞이 숙박세일페스타’ 공식 누리집 또는 콜센터에서 확인할 수 있다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 더욱 많은 국민이 이번 행사에 참여할 수 있도록 홍보를 강화한다. 유튜브 채널 ‘할명수’와 함께 홍보 콘텐츠를 제작해 다양한 연령층의 관심을 높이고, 버스정류장 모니터와 영상 전자게시판, 정부 기관 엘리베이터 등 정부 매체 1만 개를 활용한 광고를 통해 국민의 참여를 독려할 예정이다.

강동진 문화체육관광부 관광정책관은 “이번 ‘여름 숙박세일 페스타’는 고유가 시대에 국민의 여행비 부담은 덜고 인구감소지역의 경제 활력은 높이기 위해 마련했다”며 “올여름 많은 국민들이 숙박 할인권을 활용해 지역에 하루 더 머물고, 지역의 매력을 새롭게 발견하길 바란다”고 밝혔다.