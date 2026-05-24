2명 연기 흡입

[헤럴드경제=김벼리 기자] 충남 서산시 한 자동차 부품공장에서 불이 나 소방당국이 6시간째 진화작업을 하고 있다.

24일 연합뉴스에 따르면 이날 오전 8시 54분께 충남 서산시 음암면 한 자동차 범퍼 도장 공장에서 불이 났다. 공장 주변 주택가에서 “검은 연기가 심하게 난다”는 신고가 여럿 접수됐다.

소방당국은 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 ‘대응 1단계’를 발령, 파괴차·굴착기 등 장비 53대와 인력 326명을 투입해 6시간째 진화작업을 벌이고 있다.

이 불로 공장 내에서 근무하던 6명이 대피했다. 2명이 연기를 흡입해 인근 병원으로 옮겨졌다.

대응 단계를 유지한 채 진화 중이지만 공장 내부에 플라스틱 가연물이 많아 완전하게 진화하는 데는 시간이 걸릴 것으로 예상된다.

공장은 총 4개 동으로 이뤄져 있다. 불이 시작된 건물은 지상 4층 2만1600여㎡ 규모다.

서산시는 재난안전문자를 통해 화재 발생 사실을 알리며 “인근 주민은 사고지점에서 먼 곳으로 이동하고, 차량은 우회해 달라”고 밝혔다.

홍종완 충남도지사 권한대행은 “화재현장 주변을 통제하고 소방용수 인근 하천유입 차단, 대기·수질 오염 측정 등을 통해 환경오염을 최소화하는 등 안전에 만전을 기해달라”고 당부했다.