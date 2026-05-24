대양주·아프리카 수입 비중도 올라가

[헤럴드경제=배문숙 기자]지난달 우리나라 중동산 원유 수입량이 중동전쟁으로 전년 동월보다 37% 이상 급감한 것으로 나타났다.

이 같은 중동발 충격 속에서 우리의 원유 수입국 2위인 미국은 1위 사우디아라비아를 턱밑까지 추격한 것으로 파악됐다.

24일 한국무역협회 통계(K-stat)에 따르면 지난달 한국의 원유(HSK 2709 기준) 수입량은 846만여톤(t)으로 지난해 같은 달(1096만t)과 비교해 22.8% 감소했다.

특히 중동산 수입량은 약 449만t으로 37.3% 줄었다.

전체 원유 수입량에서 중동산이 차지하는 비율은 여전히 가장 높지만, 작년 4월 기준 65.2%에서 지난달에는 53.1%로 12.1%포인트(p) 하락했다.

최대 원유 수입국인 사우디아라비아에서 수입한 물량은 214만6000톤가량으로 37.6% 감소했다.

정부의 특사 파견으로 물량을 확보한 아랍에미리트(UAE)산 수입량은 140만톤으로 81.6% 늘었으나 이라크(약 80만톤·42.4%↓), 쿠웨이트(1만톤가량·98.2%↓)로부터 수입량은 크게 줄었고 카타르산 수입은 중단됐다.

반면 미국으로부터 수입한 원유량은 13.4% 증가해 약 214만5000톤가량을 기록했다.

사우디아라비아와 물량 차이는 1000톤가량 수준까지 좁혀졌다. 지난 3월까지만 해도 양국으로부터의 원유 수입량 차이는 약 145만톤에 달했다.

앞서 김정관 산업통상부 장관은 우리 정유사들이 중동산 중질유와 섞어 쓰기에 가장 편한 유종이 미국산 경질유라고 언급하며 “중동산 의존도를 낮추는 과정에서 세계 최대 원유 수출국인 미국 비중이 커지는 것은 불가피한 과정”이라고 말한 바 있다.

여기에 다른 북미, 대양주, 아프리카 국가 등에서도 원유 도입량이 늘어나면서 중동산 원유 수입 감소분을 일부 상쇄했다.

지난달 호주에서는 1년 전보다 89.0% 증가한 44만톤, 캐나다에서는 205.5% 급증한 24만톤이 도입됐다.

콩고 민주공화국과 나이지리아, 모잠비크 등 아프리카 국가들로부터 도입한 원유량은 약 6만톤에서 40만톤으로 572.5% 증가했다.

대륙별 원유 수입 비중을 보면 북미는 전체 28.3%로 10.3%p 높아졌고 대양주와 아프리카가 각각 6.5%(3.0%p↑), 4.7%(4.2%p↑)로 존재감을 키웠다.

정부는 수입선을 다변화해 오는 7월까지는 원유를 안정적으로 수급할 수 있다는 입장이다.

산업부는 지난 4월 14개국으로부터 원유 약 4800만배럴을 도입했고, 이달에는 19개국으로부터 약 7850만배럴을 확보했다고 밝혔다.