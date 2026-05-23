친환경 농산물 유통활성화 일석이조

[헤럴드경제(태백)=함영훈 기자] 출산율 저하 속에 요즘 임산부는 ‘애국자’로 불린다. 광업 쇠퇴 이후 인구 감소를 막기 위해 노력하고 있는 태백시가 대한민국의 미래를 노심초사 키우고 있는 임산부의 식단까지 챙기고 나서 화제가 되고 있다.

태백시는 임산부의 건강한 식생활 지원을 위해 ‘2026년 임산부 친환경농산물 지원사업’ 신청을 오는 6월 17일부터 30일까지 접수한다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 임산부 1인당 연 24만원 상당(자부담 4만 8000원 포함)의 친환경농산물을 지원하는 사업으로, 안전한 먹거리 제공과 지역 친환경농산물 소비 활성화를 위해 추진된다.

지원 대상은 2025년 1월 1일 이후 출산한 산모 또는 신청일 현재 임신부이며, 지역사회통합건강증진사업(영양플러스) 참여자(중위소득 80% 이하) 및 농식품바우처 지원 대상자는 제외된다.

모집 인원은 총 70명으로, 신청 기간 종료 후 자격 검증을 거쳐 최종 대상자를 선정할 예정이다.

자세한 사항은 태백시청 홈페이지 공고를 확인하거나 농업기술센터 농식품유통팀으로 문의하면 된다.

태백시 관계자는 “이번 사업을 통해 임산부의 건강한 식생활 지원과 지역 친환경농산물 소비 활성화에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.