행안부, 4개 기관과 ‘2026년 찾아가는 안전체험교실 업무협약’ 체결 전국 21개 지역 대상

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 22일 ‘2026년 찾아가는 안전체험교실 업무협약’을 체결하고, 민·관 협업을 바탕으로 안전체험교육을 전국으로 확대 운영한다고 밝혔다.

이날 협약식에는 한국교육시설안전원, 대한산업보건협회, 한국남부발전, 한국화재보험협회가 참여했다.

‘찾아가는 안전체험교실’은 안전체험시설이 부족한 곳을 직접 찾아가 지역 주민에게 체험형 안전교육을 제공하는 프로그램이다.

2012년부터 지난해까지 총 249개 지역에서 73만여 명이 현장 체험 중심의 안전교육을 받았다.

이번 협약으로 행안부와 각 기관은 ‘찾아가는 안전체험교실’을 공동 주최하고, 안전교육 활동 지원과 홍보 등을 위해 힘을 모으기로 했다.

올해 ‘찾아가는 안전체험교실’은 사전 수요조사를 통해 선정한 21개 지역을 대상으로 3월부터 11월까지 운영한다.

어린이는 보행·물놀이 안전, 지진·화재 대피, 감염병 및 약취·유인 예방 등을, 성인은 심폐소생술, 하임리히법 등 실제 위기 상황에서 필요한 행동요령을 익히는 데 중점을 둬 대상별 맞춤형 프로그램으로 진행된다.

지역축제 현장에도 안전체험을 위한 공간을 별도로 마련하는 등 각 지역 여건을 반영한 프로그램도 운영할 예정이다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 “위기 상황에 닥쳤을 때 자신의 안전을 지키기 위해서는 단순 이론 교육을 넘어 미리 경험하고 익히는 체험형 안전교육이 필요하다”며 “앞으로도 민·관 협력을 강화해 더욱 많은 국민께서 안전을 직접 체험하고 배울 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.