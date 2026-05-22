국제구호개발 NGO 플랜인터내셔널 코리아(이하 플랜)는 프리미엄 골프 IT 플랫폼 스마트스코어와 함께 식수 취약 지역 아동들을 지원하기 위한 ‘착한 물 선물 식수 지원 프로젝트’를 진행한다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 안전한 식수 접근이 어려운 환경에 놓인 아동들에게 실질적인 도움을 전달하고, 국내 골퍼들에게 나눔의 가치를 확산하기 위해 마련됐다.

플랜에 따르면 일부 지역에서는 아이들이 깨끗한 물을 얻기 위해 장거리 이동을 반복하고 있으며, 이는 교육과 일상생활에도 영향을 미치고 있다. 이번 프로젝트는 이러한 환경 개선과 아동들의 건강한 성장을 지원하는 데 초점을 맞췄다.

스마트스코어는 이용자들이 일상 속에서 나눔에 참여할 수 있도록 플랜과 협업해 후원 연계 프로그램을 운영한다. 프로젝트 참여를 통해 조성된 후원금은 식수 환경 개선과 위생 인식 확대를 위한 다양한 지원 사업에 활용될 예정이다.

후원금은 ▲식수 시설 지원 ▲식수 타워 설치 ▲위생 교육 등 아동들의 건강한 성장과 생활 환경 개선을 위한 사업에 사용된다.

플랜 관계자는 “스마트스코어와 함께 의미 있는 식수 지원 활동을 추진하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “이번 협업이 깨끗한 물이 필요한 지역 아동들에게 실질적인 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.

한편 플랜 인터내셔널은 90년 이상 국제구호개발 활동을 이어온 기관으로, 현재 전 세계 80여 개국에서 아동 권리 증진과 인도적 지원 사업을 수행하고 있다.