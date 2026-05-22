2026년 추경으로 시도별 20명, 총 100명 규모 선발 예정 22일~ 6월 11일 접수, 내과·외과·산부인과 등 8개 필수과목 대상

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 22일부터 6월 11일까지 계약형 지역필수의사제 시범사업에 새롭게 참여할 광역 지방자치단체 5곳을 추가 선정하는 공모를 실시한다고 밝혔다.

계약형 지역필수의사제 시범사업은 의사(5년 이하 전문의)가 종합병원 이상 지역의료기관에서 내과, 외과, 산부인과 등 필수과목을 진료하며 장기간 근무할 수 있도록 정부와 지방정부가 지역근무수당과 정주 여건을 지원하는 사업이다.

복지부는 공모 방식을 통해 사업을 수행할 5개 지역을 추가 선정할 계획으로, 지역별 20명의 전문의가 ‘계약형 지역의사’로 근무하도록 월 400만 원의 지역근무수당과 지방정부가 마련한 정주 혜택을 지원할 예정이다.

정주 혜택으로 지역상품권 지원과 지역관광 인프라 이용, 동반전입가족 지원 패키지 등을 제공하고, 숙소와 주거비 지원, 근무와 연구환경 개선 등을 시행한다.

참여를 희망하는 광역 지방정부는 계약형 지역의사가 필요한 지역 내 의료기관과 진료과목을 지정해서 지역 여건에 맞게 작성한 사업 운영계획서를 6월 11일까지 복지부에 제출하면 된다.

복지부는 선정위원회를 통해 광역 지방정부에서 제출한 사업 추진 여건의 적합성, 사업계획서의 적절성과 충실성 등을 평가해 대상 지역을 선정할 예정이다.

선정된 지역에서 신속하게 사업이 추진될 수 있도록 지역별 추진 상황을 수시로 점검하고, 사업 시행 준비가 완료된 지역부터 10월경 본격 지원할 계획이다.

고형우 복지부 필수의료지원관은 “이번 추경으로 인한 시행지역 확대는 지역필수의료 문제 극복의 시급성을 고려한 것”이라며 “지역에서 주민들이 필수의료 서비스를 안정적으로 제공받을 수 있도록 적극적으로 공모에 참여해 주시기를 바란다”고 말했다.