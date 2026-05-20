[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회는 20일 본회의장에서 영양 입암초등학교 학생 21여명이 참여한 가운데‘제134회 경북도의회 청소년의회교실’을 개최했다.

이날 초등학교 4~6학년 학생들이 1일 도의원이 돼 의장, 의원 등의 역할을 맡아 실제 본의회 진행방식과 동일한 절차에 따라 청소년과 밀접한 관심 사항을 중심으로 3분 자유발언과 찬반토론, 전자표결 등 실제 안건 처리 과정을 직접 체험했다.

학생들은 길거리 쓰레기를 줄이자, 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 공간을 만들자, 초등학교 내 매점을 설치하자 등의 주제로 3분 자유발언에 이어 초등학교 등교 시간 연장에 관한 조례안, 교내 매점 설치에 관한 조례안에 대해 찬반토론과 표결을 거쳐 총 5건의 안건을 처리했다.

경북도의회 관계자는 “앞으로도 더 많은 학생들에게 의정활동 체험 기회를 제공하고 지방의회의 역할과 민주주의의 가치를 배울 수 있도록 지속적으로 운영해 나갈 계획”이라고 말했다.