‘다섯 개의 재능보다 더 중요한 것’ 주제

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 호남대학교(총장 박상철)는 오는 26일 오후 2시 교내 문화체육관에서 전 메이저리거 추신수 선수를 초청해 특별강연을 개최한다.

이번 특강은 호남대 보건과학대학 반려동물산업학과가 주관해 마련한 명사 초청 강연이다.

재학생의 진로 탐색과 자기관리 역량을 높이고 청년 세대에게 도전과 성장의 메시지를 전달하기 위해 기획됐다. 강연에는 재학생과 교직원, 수험생과 학부모 등 1000여 명이 참석할 예정이다.

추신수 선수는 이번 강연에서 ‘다섯 개의 재능보다 더 중요한 것, 내가 깨달은 여섯 번째 재능’을 주제로, 세계 최고 수준의 무대에서 경험한 도전과 실패, 슬럼프 극복, 자기관리와 멘탈 관리의 중요성에 대해 진솔한 이야기를 전할 예정이다.

추신수 선수는 한국 야구를 대표하는 메이저리거로, 미국 메이저리그(MLB)에서 오랜 기간 활약하며 뛰어난 타격과 출루 능력, 안정적인 수비와 철저한 자기관리로 세계적인 경쟁력을 인정받았다. 텍사스 레인저스, 클리블랜드 인디언스, 신시내티 레즈 등에서 활약했다. KBO리그 SSG 랜더스에서도 한국 야구 발전과 후배 선수 육성에 기여해왔다.

특히 추 선수는 메이저리그에서 타격·장타·수비·주루·송구 능력을 두루 갖춘 ‘파이브 툴(Five-Tool)’ 선수로 평가받아 왔다. 특강에서는 이 다섯 가지 재능보다 더 중요한 요소로서, 실패를 견디는 힘과 꾸준함, 포기하지 않는 마음가짐의 중요성을 실제 경험을 바탕으로 풀어낼 계획이다.

미국 생활 속 문화적·언어적 어려움, 부상과 슬럼프를 극복했던 과정, 최고의 무대에서 살아남기 위해 실천했던 자기관리 방법 등을 공유하며 학생들에게 현실적인 조언과 동기부여 메시지를 전달할 예정이다.

이번 특강의 사회는 드라마와 영화, 예능 등 여러 분야에서 활동 중인 김재원 배우가 맡아 진행할 예정이다. 김 배우는 각종 드라마와 방송, 행사 진행에서 활약하고 있으며, 청년 세대와 공감할 수 있는 편안한 진행과 소통으로 강연 분위기를 풍성하게 만들 것으로 기대된다.