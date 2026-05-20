28일부터 하늘색 풍선 위크 특별 프로젝트 29·30일 양일간 기념 콘서트

[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 이달 말 그룹 ‘god’ 데뷔 1만일을 기념하는 하늘색 풍선 위크 특별 프로젝트를 진행한다고 20일 밝혔다.

하늘색 풍선 위크 특별 프로젝트는 오는 28일부터 31일까지 나흘간 이어진다. 이번 프로젝트는 1999년 데뷔한 god의 데뷔 1만일을 팬들과 함께 기념하기 위해 마련됐다. 대형 테마파크 공간과 K-POP 아티스트 IP를 결합한 복합 콘텐츠 프로젝트라는 점에서 의미가 있다는 설명이다.

기념 콘서트는 오는 29일부터 30일 양일간 열린다. 29일에는 god 멤버 손호영과 김태우가 유닛 무대로 팬들과 만나고 30일에는 박준형, 데니안도 함께 무대에 올라 데뷔 1만일의 의미를 함께 나눈다. 특히 30일에는 god와 깊은 인연을 이어온 스페셜 게스트가 출연해 축제의 열기를 더할 예정이다.

콘서트 티켓은 오는 22일부터 선착순으로 티켓링크에서 예매할 수 있다. 수익의 일부는 팬들과 아티스트의 이름으로 기부된다.

에버랜드 관계자는 “27년간 팬들과 함께 추억을 쌓아온 god와 반세기 동안 고객들에게 즐거운 기억을 선사해온 에버랜드가 만나 더욱 뜻깊은 축제가 될 것”이라며 “god의 음악과 에버랜드만의 축제 분위기가 어우러져 팬들에게 특별한 하루를 선물할 것으로 기대한다”고 말했다.

god는 “데뷔 1만일이라는 특별한 순간을 팬들과 함께할 수 있어 무엇보다 뜻깊다”며 “오랜 시간 변함없는 사랑을 보내준 팬들에게 감사한 마음을 담아 에버랜드에서만 만날 수 있는 특별한 무대를 준비하겠다”고 전했다.