[헤럴드경제=조용직 기자] 마제스티골프(대표 정병호)가 프리미엄 감성과 라이프스타일 트렌드를 반영한 골프백 신규 컬렉션을 출시했다고 20일 밝혔다.

‘플래그십 라인 백(FLAGSHIP LINE BAG)’은 마제스티 특유의 절제된 럭셔리 감성과 장인정신을 바탕으로 완성됐다. 남성 라인은 절제된 블랙 컬러, 여성 라인은 우아한 베이지 컬러로 고급스러운 무드를 연출했다.

또 다른 라인업인 ‘스타일리시 라인 백(STYLISH LINE BAG)’은 남성 라인과 여성 라인 모두 최근 젊은 프리미엄 소비층의 트렌드를 반영해 감각적이고 현대적인 스타일로 기획됐다. 미니멀한 디자인과 퀼팅 디테일, 가볍고 부드러운 소재, 편안한 착용감을 내세웠다.

마제스티골프 관계자는 “이번 컬렉션은 마제스티골프만의 프리미엄 가치와 세련된 감성을 바탕으로 필드뿐 아니라 고객의 일상에서도 자연스럽게 함께할 수 있을 것”이라며 “기존 프리미엄 골프백이 가진 고급스러움은 유지하면서도, 젊은 고객들이 선호하는 미니멀하고 감각적인 스타일도 적극 반영했다”고 전했다.