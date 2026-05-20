행정안전부-법무부, 제9회 전국동시지방선거 대국민 담화문 발표

[헤럴드경제=이태형 기자] 정부가 제9회 전국동시지방선거 관련 가짜뉴스 근절, 공무원 선거중립, 행정 공백 방지 등을 강조하고 선거권 있는 모든 국민의 투표 참여를 당부했다.

행정안전부와 법무부는 20일 정부서울청사에서 ‘대국민 담화문’을 통해 이번 선거가 헌정사에서 가장 공정하고 깨끗한 선거로 기록될 수 있도록 정부가 총력을 다할 것이라고 다짐했다.

이번 담화문 발표는 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거의 선거운동기간 시작을 하루 앞둔 시점에서 이뤄졌다.

정부는 유권자의 자유로운 판단과 선택을 방해하는 악의적·반복적 허위 가짜뉴스와 금품수수 등의 선거범죄는 무관용 원칙으로 강력히 대응할 계획이다.

특히 가짜뉴스가 민주주의의 근간을 훼손하는 중대한 범죄행위라는 인식 아래 정부 내 공조는 물론 민간과도 긴밀히 협력해 철저히 발본색원 하겠다는 방침이다.

정부는 또 공무원이 선거중립 의무를 준수하도록 감찰을 강화하고, 비위 사실 발견 시 지위 고하와 고의 여부를 불문하고 엄중히 조치한다.

선거 분위기에 편승해 업무 처리가 지연되는 등 행정 공백이 발생하지 않도록 지방정부에 대한 지원과 감독에도 나선다.

정부는 마지막으로 지방선거가 국민들의 가장 가까운 곳에서 땀 흘려 일할 지역 대표를 선출하는 선거임을 고려해 선거권이 있는 국민들이 빠짐없이 투표권을 행사할 것을 당부했다.

선거 당일 투표가 어려운 유권자는 5월 29일과 30일 이틀 동안 실시되는 사전투표에 참여하고, 기업과 고용주들에게는 노동자가 투표권을 행사할 수 있도록 적극적인 협조를 요청했다.