이호현 2차관, 에너지 디지털 DX·AX 전략 전담조직 제4차 회의 주재

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 한국전력 등 26개 기관과 함께 에너지 분야에 특화된 한국형 인공지능(AI) 모델 개발에 나선다. AI 확산으로 늘어나는 전력 수요에 대응하는 데 그치지 않고, AI를 활용해 전력망 운영 효율까지 높이겠다는 전략이다.

기후에너지환경부는 20일 오전 서울 용산구 나인트리로카우스에서 이호현 제2차관 주재로 ‘에너지 디지털.인공지능 전환(DX·AX) 전략 전담조직(TF)’ 제4차 회의를 열고 이같은 방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 회의에는 한국전력, 전력거래소, 수력원자력, 발전 5개사, 한전KDN, 한전KPS, 한국전력기술, 에너지공단, 에너지경제연구원, LG AI연구원, NC AI, 네이버 클라우드 등 26개 기관이 참석했다.

정부는 우선 분산에너지특화단지에서 태양광·풍력·전기차(V2G)·에너지저장장치(ESS)·히트펌프 등 유연성 자원을 실시간으로 운영·제어하고 거래까지 최적화하는 ‘한국형 크라켄(Kraken)’ 에너지 AI 서비스 실증 사업을 추진한다.

안정적인 재생에너지 보급을 위해 전력망 운영·관리용 AI 모델 개발도 본격화한다. 실시간 운영·제어 최적화와 전력 수요·공급 예측 고도화 등을 통해 전력망 안정성을 높이겠다는 구상이다.

에너지 다소비 사업장과 공공기관의 전기 사용량을 효율적으로 관리할 수 있도록 ‘한국형 그린버튼’ 서비스와 플러스DR(수요반응)을 연계해 전력 소비 분산도 유도한다.

또한 AI 도입의 핵심인 에너지 데이터의 공유·활용 기반 조성에 속도를 낸다.

안전성이 높은 커뮤니티 클라우드를 주요 방안으로 검토하고 한전에서 운영 중인 데이터 안심구역의 참여기관을 현재 5개 기관에서 16개 기관으로 확대한다. 한전 안심구역은 데이터 프리존 형태로 운영해 수요자의 데이터 접근성을 향상시킬 예정이다.

아울러 에너지와 인공지능을 융합한 신산업이 활성화되도록 아이디어 개발, 창업, 투자유치, 해외시장 진출까지 지원하는 ‘에너지신산업 엑셀러레이터’도 본격 추진한다.

이호현 차관은 “에너지 분야의 디지털·인공지능 전환은 재생에너지 100GW(기가와트) 시대를 준비하는 핵심과제”라며 “공공과 민간 간 데이터·인공지능 협력을 확대하여 에너지신산업 생태계를 활성화하고 국민이 체감할 수 있는 에너지 혁신 성과를 만들어 나가겠다”고 말했다.