“김관영 후보 참을성 없어 좋은 기회 놓쳐” “한동훈은 답보상태, 하정우에 박살 날 것”

[헤럴드경제=김도윤 기자] 박지원 더불어민주당 의원이 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 후보를 향해 “대권을 생각한다면 사퇴해야 미래가 있다”며 단일화 양보를 압박했다.

박 의원은 20일 오전 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 “만약 선거에 패배하면 본인도, 조국혁신당도 문제가 생길 수 있다”며 “진보세력의 대동단결을 위해 사퇴하면 미래가 있다”고 밝혔다.

이어 “(조국 후보가) 2년 뒤 총선에서 민주당 공천을 받아 다시 도전할 수도 있다”며 “대권에 도전하려 해도 호랑이 굴로 들어와서 호랑이를 잡아야지 군소정당 후보로는 어렵다”고 말했다.

박 의원은 민주당과 조국혁신당의 합당 가능성도 시사했다. 그는 “민주당은 조국혁신당과 함께 갈 수밖에 없는 운명”이라며 “지난 2년간 같은 길을 걸어왔고 앞으로 이번 국회가 끝날 2년간에도 함께 가야 개헌 등 여러 가지 문제가 해결될 수 있다”고 내다봤다.

아울러 전북지사 선거에 출마한 김관영 무소속 후보를 향해선 “좋은 기회를 참지 않아서 놓쳤다”고 평가했다.

박 의원은 “2년 쉬면 총선도 있고 민주당에서도 큰 인물이 될 수 있었는데 그걸 못 참고 출마한 것은 잘못된 선택”이라며 “김 후보는 정청래 대표를 꼽아서 공격하고 있는데, 도민이 전라북도 도지사 후보를 선택하는 것이지 정 대표를 선택하는 선거가 아니다”고 말했다.

부산 북구갑에 출마한 한동훈 무소속 후보에 대해선 “답보 상태에 빠졌다”며 “(한 후보가) 국회에서 민주당을 박살내겠다 했는데 자기가 박살나고 있다. 하정우 후보가 이길 것”이라며 민주당 승리를 낙관했다.