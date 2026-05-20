배틀그라운드 모바일 유저 활용 한정판 기아 EV 스킨 아이템 선봬 기아·크래프톤의 브랜드 공간 연계 “차별화된 브랜드 경험 지속 제공”

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아가 글로벌 인기 모바일 슈팅 게임 ‘배틀그라운드 모바일’과 손잡고 게임 속 가상 전장과 이를 구현한 팝업 공간에서 자사 전기차(EV)를 직접 체험해 볼 수 있는 온·오프라인 통합 이벤트를 선보인다고 20일 밝혔다.

배틀그라운드 모바일은 글로벌 메가 IP로 자리매김한 펍지: 배틀그라운드를 모바일 환경에 맞춰 구현한 슈팅 게임이다.

먼저 기아는 오는 7월 9일 오전 11시까지 기아의 전기차 라인업인 ▷EV3 ▷EV4 ▷PV5 패신저를 게임 속 유저들이 이동 수단으로 활용할 수 있는 한정판 차량 스킨 아이템으로 선보인다.

이번 아이템은 실제 차량의 내·외장 디자인과 기아 고유의 브랜드 사운드를 게임 내에서 완벽하게 구현, 유저들은 전장에서 해당 차량을 타고 이동할 수 있다.

기아는 전기차가 게임 속 아이템으로 등장하는 가상 전장을 고객들이 오프라인에서도 즐길 수 있도록 오는 21일부터 25일까지 서울 성수동에서 체험형 팝업 ‘제8구역’도 운영한다.

이번 팝업은 배틀그라운드 모바일의 전장 요소가 반영된 가상 구역인 제8구역에 기아 전기차가 낙하산을 타고 착지하며 펼쳐지는 전투·물자 수집 등 게임 속 상황을 체험해 보는 콘셉트로, 방문객들은 마치 게임 속 주인공이 된 듯한 경험을 할 수 있다.

특히, 제8구역은 성수동을 대표하는 브랜드 공간인 기아의 ‘기아 언플러그드 그라운드’와 크래프톤의 ‘펍지 성수’를 연계한 콜라보레이션 팝업으로 현장을 방문하는 고객들에게 기아와 배틀그라운드 모바일의 통합 세계관을 보다 효과적으로 전달할 예정이다.

팝업을 찾은 고객들은 기아 언플러그드 그라운드에서 ▷EV4 RC카(무선조종 자동차)로 가상의 전장을 누빌 수 있는 레이싱 체험 ▷실제 EV3를 활용하는 가상 전투 프로그램 등을 통해 게임 속 전장을 몰입감 있게 체험할 수 있다.

펍지 성수도 ▷제8구역의 핵심 테마인 자기장 모형의 에어돔과 EV4가 전시된 포토존 ▷배틀그라운드 모바일의 국내 출시 8주년을 기념하는 퍼즐 게임 ▷게임 속 생존 아이템 수집 체험 등 게임 고유의 감성을 살린 다양한 체험 콘텐츠로 구성된다.

기아 관계자는 “배틀그라운드 모바일과의 협업으로 기아 브랜드와 고객 간의 접점을 모바일 게임 영역까지 확대할 수 있을 것이라 기대한다”며 “앞으로도 다양한 협업과 체험형 콘텐츠로 차별화된 브랜드 경험을 지속 제공해 나갈 계획이다”라고 말했다.

한편, 기아는 미래 성장 세대 마케팅의 일환으로 2021년 e스포츠 게임단 ‘디플러스 기아’와 네이밍 스폰서십을 체결해 후원하고 있으며, 디플러스 기아는 현재 배틀그라운드 모바일을 비롯해 리그 오브 레전드(LoL), 발로란트 등 총 5개의 게임 팀을 운영하고 있다.