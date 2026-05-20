車 첨단 부품 국산화·로봇 분야 개척 공로 인정 HL만도 배재훈·장재훈 ‘대통령표창·지식재산처장표창’ HL클레무브 한재현 ‘국무총리표창’ 수상 영예

[헤럴드경제=서재근 기자] HL그룹은 글로벌 소프트웨어 중심의 자동차(SDV) 기업 HL만도 최고경영자(CEO) 조성현 부회장(CEO)이 지난 19일 개최된 ‘제61회 발명의 날’ 기념식에서 ‘은탑산업훈장’을 수훈했다고 20일 밝혔다.

조 부회장은 자동차 첨단 부품 국산화와 로봇 분야 개척, 시대를 관통한 기술 축적과 시류에 걸맞은 기술 혁신에 앞장서 온 공로를 인정받았다.

조 부회장은 지난 1986년 입사 이래 약 40년간 제동·조향·현가 등 자동차 핵심 모듈 기술 개발과 미래차 경쟁력 창출에 힘써왔다는 평가를 받는다. 전자 구동 제동장치 ‘EMB(Electro Mechanical Brake)’, 첨단 조향 시스템 ‘SbW(Steer-by-Wire)’ 개발 등이 대표 업적으로 꼽힌다.

HL만도는 모빌리티 분야 특허 출원에도 주력해 왔다. 조 부회장이 총괄하는 HL만도와 HL클레무브는 현재까지 국내외 총 1만여 건의 특허·실용신안을 확보하고 미국과 중국 등 주요 시장에 포트폴리오를 확대 중이다.

조 부회장은 “이번 발명의 날 수상은 HL인 모두가 함께 이뤄낸 도전의 산물”이라며, “앞으로도 미래차와 로봇 연구에 끊임없이 매진 할 것이다”라고 말했다.

조 부회장 외에도 HL만도 배재훈 팀장, 장재훈 책임은 각각 대통령표창과 지식재산처장표창의 영예를 안았고, 자율주행 설루션 전문 기업 HL클레무브의 한재현 팀장은 국무총리표창을 수상했다.

배재훈 팀장은 SbW 국내 최초 양산 개발과 By-Wire 시스템 상용화 법규 제정을 주도했다. 한재현 팀장은 자율주행 인지 센서, 특히 고성능 코너 레이더 핵심 기술 개발의 결실로 국무총리표창에 선정됐다.

아울러 지식재산처장표창을 수상한 HL만도 장재훈 책임연구원은 전동화 브레이크 분야 특허 창출, 기술 내재화 성과를 높이 평가받았다.