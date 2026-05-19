[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령은 18일(현지시간) 앞서 미국 정부가 인텔을 보호할 수 있는 관세를 부과했다면 대만 TSMC는 존재하지 않았을 것이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 미국 경제전문지 포춘과의 인터뷰에서 “그랬다면 인텔은 지금 세계 최대의 기업이 돼 있을 것”이라고 밝혔다고 연합뉴스가 전했다.

트럼프 대통령은 “만약 내가 대통령이었을 때 기업들이 중국에서 칩을 들여오기 시작했다면 인텔을 보호하기 위한 관세를 부과했을 것”이라고 했다.

이어 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산)업체인 대만 TSMC를 언급, “그들의 사업은 지금 모두 인텔 차지가 됐을 것”이라며 “대만도 존재하지 않았을 것”이라고 덧붙였다.

지난해 여름 경영난을 겪은 미국 반도체 기업 인텔의 지분 10%를 미국 정부가 확보한 과정을 설명하는 중 이같은 발언이 나왔다.

트럼프 대통령은 시장 점유율 하락과 큰 부채로 어려움을 겪은 인텔의 립부 탄 최고경영자(CEO)가 찾아왔다며 “내가 ‘인텔 지분 10%를 국가에 무상으로 넘기라’고 하자 그는 ‘좋다’고 했다”고 했다.

당시 인텔 지분 10%의 가치는 약 100억달러 수준이었다. 미국 정부의 인텔 지분 10% 획득은 반도체법(CHIPS Act·칩스법)에 입각, 인텔에 보조금을 지급하는 데 따른 반대급부 성격이었다.

앞서 조 바이든 행정부 당시인 2024년 11월 미 상무부는 최첨단 반도체 역량을 발전시키고 일자리 수만개 창출을 위해 인텔에 최대 78억6500만달러의 직접 자금을 지급한다고 발표했다.

인텔은 이를 포함, 109억달러 규모의 정부 보조금을 받게 돼 있었다.

이후 트럼프 행정부 들어 하워드 러트닉 상무장관은 반도체법에 따른 보조금을 활용해 인텔의 지분 확보를 시도 중이라고 밝혔으며, 이후 트럼프 행정부와 인텔은 합의의 기본 틀을 확정했다.

트럼프 대통령은 “불과 8개월 만에 정부가 보유한 인텔 지분 가치는 500억달러 이상으로 커졌다”며 ‘내가 이런 일을 했다는 점을 사람들이 알기는 하는가. 공로를 인정받고 있는가“라고 되물었다.

TSMC, 성장세 주역으로 ‘주목’

한편 세계 파운드리 1위인 대만 TSMC는 현재도 성장세의 주역으로 주목받고 있다.

11일 월스트리트저널(WSJ)은 “TSMC가 메모리칩을 생산하지는 않지만, 엔비디아 AI칩과 애플의 스마트폰칩을 포함해 그 외 거의 모든 분야에서 대체 불가능한 제조업체”라고 강조했다고 연합뉴스는 전했다.

WSJ에 따르면 TSMC의 최대 강점은 잘 관리된 성장 여력이다. 매출 증가 속도가 비용 증가 속도를 앞질러 매출총이익률이 높아지고 있다는 것이다. 공장 또한 제동 없이 ‘풀가동’에 가깝게 돌아가며 고정비 부담이 상쇄되는 선순환도 나타나는 흐름이다. 회사의 매출총이익률은 1년 전 59%에서 올 1분기 66%까지 올랐다.

이른바 ‘AI 거품론’에 시달리는 다른 빅테크 기업과 비교해도 TSMC의 상황은 양호해보인다.

TSMC는 올해 자본지출(CAPEX)이 당초 전망치인 520억~560억달러의 상단에 육박할 것이라고 밝혔지만, 시장에서 이를 과잉 확대로 보는 시선은 거의 없다.

웨이저자자(魏哲家·C.C. 웨이) TSMC 회장은 올해 매출 증가율이 30%를 상회하며 투자 증가세를 충분히 앞설 것이라는 자신감을 보이기도 했다.