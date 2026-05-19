[헤럴드경제=문이림 기자] 코스닥 바이오주의 부진이 지속되고 있다. 삼천당제약 사태로 흔들린 투자심리가 회복되지 않은 가운데 글로벌 금리가 급등하자 제약·바이오 업종 전반에 매도세가 확산하는 모습이다.

19일 한국거래소에 따르면 전날 코스닥150 헬스케어지수는 전 거래일보다 6.37% 내린 5542.05에 거래를 마쳤다. 최근 1개월(4월 17일~5월 18일) 기준 하락률은 16.47%에 달한다. 같은 기간 코스닥지수 하락률(4.46%)의 3배를 웃도는 수준이다.

코스닥150 헬스케어지수는 코스닥150 구성 종목 가운데 제약·바이오·의료기기 등 헬스케어 업종만 모아 산출한 지수다.

연초 이후 흐름을 봐도 바이오 업종의 상대적 약세는 뚜렷하다. 올해 들어 코스닥지수는 20.06% 상승했지만 코스닥150 헬스케어지수는 11% 하락했다.

시가총액 상위 바이오 종목들도 줄줄이 무너졌다. 시가총액 9조원 규모의 삼천당제약은 최근 한 달간 23.07% 급락했다. HLB와 에이비엘바이오도 각각 19.78%, 30.53% 하락했다.

바이오 상장지수펀드(ETF)의 수익률 역시 부진했다. ‘TIGER 코스닥150바이오테크 ETF’의 최근 1개월 수익률은 -16.71%를 기록했다.

글로벌 금리 급등 여파에 코스닥 바이오 업종은 코스닥지수보다 더 큰 낙폭을 기록한 것으로 풀이된다. 이란 전쟁 장기화에 따른 인플레이션 우려로 미국·영국·일본 등 주요국 국채 금리가 수십 년 만의 최고 수준까지 치솟으면서 성장주 전반의 투자심리가 위축되고 있어서다.

제약·바이오 기업은 신약 개발 과정에서 대규모 자금 조달이 필요한 만큼 금리 상승 시 자금 조달 비용 부담이 커질 수 있다는 점에서 금리 변화에 민감하다.

18일(현지시간) 뉴욕 채권시장에서 미국 10년물 국채금리는 4.623%, 30년물 국채금리는 5.147%에 마감했다. 미국 30년물 국채금리의 5% 돌파는 위험자산 회피 심리를 자극하는 심리적 마지노선으로 여겨진다.

업종 내부 악재도 누적된 상태였다. 대표적인 사례가 삼천당제약이다. ‘먹는 위고비’ 복제약 개발 기대감에 힘입어 한때 코스닥 시가총액 1위까지 올랐지만 계약 및 기술력을 둘러싼 의혹이 이어지며 주가가 급락했다.

같은 달 에이비엘바이오가 기술수출한 후보물질의 ‘개발 우선순위’ 하향 소식도 대규모 실망 매물을 불렀다.

실적 부진 역시 투자심리를 짓누르고 있다. 알테오젠의 올해 1분기 연결 기준 매출은 전년 동기 대비 14.5% 감소한 715억원, 영업이익은 35.6% 줄어든 393억원을 기록했다.

리가켐바이오은 1분기 매출이 전년 동기 대비 30.4% 감소한 358억원에 그쳤고, 영업손실은 374억원으로 적자 폭이 확대됐다.

김선아 하나증권 연구원은 “최근 미국 10년물 금리의 움직임을 보면 당장 (바이오 업종의) 주가에 우호적인 분위기가 형성될 것 같지는 않다”고 짚었다.

이어 “시가총액 상위 비중을 차지하고 낙폭이 크지 않았던 종목들이 먼저 상승해 수익률을 유지할 가능성이 높다”며 “증권사별 ‘탑픽’을 참고하라”고 선별적 접근을 조언했다.