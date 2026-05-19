방산혁신클러스터·국방미래연구센터 조성 정치권 기업유치·R&D·실증 인프라 공동 추진

[헤럴드경제=전현건 기자] 황명선 더불어민주당 방위산업특별위원회 수석부위원장이 논산 국방국가산업단지의 조기 활성화와 K-방산 경쟁력 강화를 위한 협력체계 구축에 나섰다.

19일 국회의원회관에서 열린 업무협약식에는 한화에어로스페이스·현대로템·LIG D&A 등 방위산업 대기업과 협력업체, 한국토지주택공사(LH) 등이 참석해 기업유치와 실증 인프라 조성 방안을 논의했다.

이번 협약은 논산 국방국가산단의 기업 유치와 조기 정착을 목표로 기업 유치 및 발전을 위한 공동협력이 주요 골자다.

또 국내·수출용 방산 신규사업의 연구개발(R&D) 및 사업화 지원, 체계업체와 중소·벤처기업의 상생협력, 지역인재 육성 및 일자리 창출을 통한 지역경제 성장 지원, 국방기술 성능시험·실증 인프라 구축 및 공동 활용, 방산혁신클러스터 등 국가 공모사업 발굴·기획 참여 협력 등 실질적 협력 내용이 포함됐다.

논산 국방국가산단는 국방 관련 제조·연구·실증의 집적화를 통해 지역경제 활성화와 K-방산의 경쟁력 제고를 동시에 노리는 전략적 프로젝트로 주목받고 있다.

산단은 충남 논산시 연무읍 일원 약 87만㎡(약 26만평) 규모로 제조시설과 연구시설을 중심으로 조성되며, 산업시설용지 비중이 높게 배치돼 국방 관련 부품·시스템 생산과 연구·실증 중심의 생태계 구축을 지향한다.

총사업비는 1607억원 규모로 제시됐고, 산업시설용지가 62.5%, 유상공급면적이 69.9%를 차지한다.

산단은 기회발전특구로 지정돼 세제 감면과 지방투자촉진보조금 등 입주기업에 유리한 재정·세제 혜택을 제공하며 논산시의 공공지원금 투입으로 조성원가 인하와 초기 입주 지원을 강화할 계획이다.

활성화 전략의 핵심으로는 연구·실증 인프라 확충과 방산혁신클러스터 구축이 꼽혔다.

연구시설용지 매입이 확약된 가운데 국방미래연구센터(지상로봇 자율주행 시험장, 인공지능(AI)·군용전지 등 연구시설)와 AI 국방로봇 특화의 방산혁신클러스터 조성 계획이 추진돼 기술개발·시험·실증·사업화와 창업·인력양성을 연계한 생태계가 마련될 전망이다.

또 근로자 주거복지공간(기숙사 등) 조성 등 생활 인프라 확충도 병행해 산업단지의 정주 여건을 개선한다는 방침이다.

정치권과 지역 측은 단지 성공을 위한 행정·정책적 지원 의지를 표명했다.

황 수석부위원장은 정부의 정책 지원과 집권여당 차원의 협조가 필수적이라며 6·3 지방선거를 통한 지역·중앙의 협력 체계 구축을 기대한다고 강조했다.

지역의 시장·도의원 후보들도 당선 직후 전담 태스크포스(TF) 구성 및 도와의 협력체계 마련을 약속하며 기업 유치와 산단 활성화에 힘을 모으겠다는 의지를 밝혔다.

향후 일정은 보상 및 기반시설 공사 절차를 거쳐 공사 발주와 조성공사 착공, 중장기적으로는 연구센터와 클러스터 기능의 단계적 완성으로 이어질 예정이다.

황 수석부위원장은 “국방산단 성공의 사활적 과제인 기업 유치를 위해 이날 협약을 맺은 방위산업진흥회 회원사들과 긴밀한 협조체계를 구축하고, 정부와 집권여당 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 강력한 의지를 밝혔다.