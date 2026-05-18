‘전 공구 조사’ 특별 현장점검단 구성 부실 방지 현장 점검…부실 정도 측정

[헤럴드경제=신혜원 기자] 수도권광역급행철도(GTX) 삼성역 구간 공사현장에서 발생한 철근 누락 사태와 관련해 정치권 공방이 이어지는 가운데, 국토교통부가 영동대로 지하공간 복합개발사업 건설공사에 대해 적정성을 점검하는 특별 현장점검에 착수한다고 18일 밝혔다.

영동대로 지하공간 복합개발사업 건설공사의 GTX 삼성역 구간(1㎞)은 국가철도공단이 서울시에 위탁해 현대건설이 시공 중이다. 현대건설은 지난해 11월 자체 품질 점검 과정에서 일부 철근 누락 사실을 발견하고 서울시에 보고했는데, 주무부처인 국토부에는 해당 사실이 지난달 29일에 보고돼 ‘늑장 보고’ 논란이 불거졌다.

국토부는 시공오류를 확인한 지난달 29일 야간 긴급점검을 실시한 데 이어, 이달 6~8일 외부전문가 20인을 구성해 기둥 부위를 위주로 구조설계 적정성, 철근배근 적정성, 보강방안 적정성 등을 긴급 점검했다.

그 결과, 보강방안에 대해서는 공신력 있는 기관의 면밀한 검증이 필요하고, 현재 시공 중인 전체 구조물과 건설 전(全) 과정의 적정성은 추가적인 점검이 필요한 사항으로 파악됐다. 이에 국토부는 관련 기관 논의를 거쳐 영동대로 지하공간 복합개발공사 전 공구에 대해 건설 전 과정의 적정성을 조사하는 특별 현장점검단을 구성해 운영하기로 했다.

특별 현장점검단은 건설기술 진흥법 제53조 및 제54조에 따라 부실 방지가 필요한 건설현장을 점검하고, 부실공사가 발생했거나 발생할 우려가 있는 경우 부실의 정도를 측정하게 된다. 특별 현장점검단은 국토부와 국토안전관리원, 철도기술연구원, 국가철도공단 등 외부 전문가 12인으로 구성됐다. 약 한 달간 활동하며(필요시 연장 가능) 시공·안전·품질 관리, 건설사업관리 수행 등 건설사업 전반에 대해 집중 점검한다.

국토부는 특별 현장점검 결과에 따라 건설사업자, 감리자 등에 대한 벌점, 시정명령, 과태료 등 필요한 조치를 시행할 예정이다. 아울러 보강공법의 검증에 대해서도 공인기관과의 사전 협의를 거쳐 이번주 중 본격적인 검토에 착수할 계획이다.

한편 국토부는 지난 15일 서울시와 국가철도공단에 대한 감사에 착수했는데, 이는 보고 지연의 책임 파악 등을 위한 것이고 특별 현장점검은 건설사업의 주체들이 관계 법령에 따른 의무와 역할을 제대로 수행했는지 점검하기 위한 목적이라는 설명이다.

이렇듯 GTX 삼성역 구간의 철근 누락이 확인됨에 따라 다음달 예정됐던 GTX-A 삼성역 무정차 통과 시점은 올해 하반기 이후로 지연될 전망이다.

국토부 관계자는 “양 기관에 대한 감사를 최대한 신속히 진행하려 한다”며 “철근 누락 사태가 GTX 개통에 미치는 영향이 어떻게 되는지 등을 점검을 통해 파악해야 하기 때문에 당장 지연 시기를 예단하기는 어렵다”고 말했다.