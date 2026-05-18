경남 사회연대경제 관계자들과 간담회 김경수 후보 “사회적경제 예산·안정적 정책 지원 확보 최선”

[헤럴드경제=양대근 기자] 복기완 더불어민주당 의원(민주당 사회적경제위원장, 충남 아산시갑)은 지난 17일 경남 지역 사회연대경제 관계자들과 정책 간담회를 갖고, 현장의 고충을 청취하는 한편 사회연대경제의 활성화를 위한 국회 차원의 지원 방안을 논의했다고 18일 밝혔다.

이번 간담회는 창원시협동조합협의회, 경남사회가치금융대부, 경남사회연대경제사회적협동조합이 공동 주최했으며, 경남 지역 관계자들이 사회연대경제 관련 정책 의견을 더불어민주당 사회적경제위원회에 제안하기 위해 마련됐다.

복 의원을 비롯해 곽은하 민주당 경남도당 사회적경제위원회 위원장, 유한영 창원시협동조합협의회 부회장 겸 사회적협동조합창원도우누리 이사장, 김미득 사회적협동조합창원도우누리 이사, 이은선 경남사회연대경제사회적협동조합 이사장, 조은우 복을만드는사람들 대표, 송원근 경상국립대 사회과학대 학장, 정원각 경남사회가치금융대부 대표이사 등 경남 사회적경제 관계자들이 참석해 논의를 이어갔다.

간담회에서 주최 측은 “윤석열 전 정부와 박완수 도정을 거치며 경남 지역 사회연대경제 생태계가 마주한 심각한 위기 상황”이라고 성토했다. 지역 내 핵심 중간지원 조직이었던 경남사회적경제통합지원센터가 지난 2023년 폐쇄된 점을 지적했다. 이어 “경남의 사회연대경제 관련 예산이 2021년 315억원에서 2025년 13억원으로 무려 95.8퍼센트가 삭감되며 전국 1위의 삭감률을 기록했다”고 토로했다.

아울러 이번 간담회에서는 사회연대경제기본법이 국회 본회의를 통과하지 못한 배경에 대해 민주당 측의 심도 있는 설명이 진행되었으며, 이에 따른 경남 지역 사회연대경제 관계자들의 생존 및 발전 대책이 함께 논의됐다.

정책 제안을 전달받은 복 의원은 “사회연대경제는 양극화 해소와 일자리 창출 등 우리 사회의 공동체 가치를 지켜내는 핵심 축이지만, 그동안 불합리한 정치적 논리로 인해 현장의 활동가들이 너무나 큰 고통을 겪어왔다”며 “국회 본회의에서 사회연대경제기본법이 통과되지 못해 현장의 실망감이 크실 줄 안다. 경남의 사회연대경제인들이 제안해 주신 소중한 정책 의견들이 입법과 정책에 실질적으로 반영될 수 있도록 적극적으로 가교 역할을 하겠다”고 밝혔다.

김경수 민주당 경남지사 후보는 “민선 7기 도정 당시 사회적경제 혁신타운 조성과 지원 체계 확대 등을 추진하며 경남 사회연대경제의 기반을 단단히 다졌던 경험이 있다”며 “현장의 목소리를 적극 수용해 이재명 정부와의 긴밀한 소통과 협력을 바탕으로 관련 분야 예산과 정책 지원을 안정적으로 확보하는 등 경남 사회연대경제의 재도약을 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.