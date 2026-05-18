5월에만 총 6척 수주 랠리 올들어 LNG 운반선 총 12척 수주…지난해 실적 넘어

[헤럴드경제=고은결 기자] 삼성중공업은 오세아니아 지역 선사로부터 액화천연가스(LNG) 운반선 3척을 1조1242억원에 계약했다고 18일 공시했다.

이달 들어 삼성중공업은 LNG-FSRU 1척, LNG운반선 5척 등 총 6척, 2조3595원 규모의 수주를 달성했다.

삼성중공업의 올해 누적 수주 실적은 총 22척, 47억달러다. 선종별로 보면 LNG 운반선 12척(LNG-FSRU 1척 포함), 에탄운반선 2척, 가스운반선 2척, 컨테이너운반선 2척, 원유운반선 4척 등이다.

LNG 운반선의 경우, 이미 지난해 수주 실적(11척)을 넘어선 셈이다.

회사 관계자는 “에너지 안보와 공급망 다변화의 중요성이 커지며 고효율 LNG 운반선 수요도 늘고 있다”며 “검증된 LNG운반선 건조 역량과 품질 경쟁력으로 고객 수요에 적극 대응하며 수주 흐름을 이어가겠다”고 말했다.

한편 삼성중공업은 올해 1분기 연결 기준 매출 2조9023억원, 영업이익 2731억원의 실적을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 16.4%, 영업이익은 121.9% 각각 급증했다.