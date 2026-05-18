‘민주당 텃밭’ 광주·전남 무투표 당선 80곳

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] ‘민주당 텃밭’ 광주전남에서 지방선거 입후보자 781명 가운데 80명이 무투표 당선됐다. 80명 중 79명이 더불어민주당 후보다.

18일 중앙선거관리위원회에 따르면 지난 14~15일 후보 등록 결과 광주 기초단체장 2명, 전남광주통합특별시 광역의원 34명, 광주 기초의원(비례 포함) 7명, 전남 기초의원(비례 포함) 37명 등 총 80명이 무투표 당선됐다.

전국 기초단체장 선거 무투표 당선인은 총 3명인데, 이 가운데 2명이 광주에서 나왔다.

광주 서구에서 김이강 청장이 재선, 남구에서는 김병내 청장이 3선에 무혈입성했다.

전남광주통합특별시 광역의원 선거에서는 동구 제2선거구, 서구 제1·4선거구, 남구 제2선거구, 광산구 제4선거구, 목포시 제1·3·4선거구, 여수시 제2·5·6선거구, 순천시 제2·5·6·8선거구, 나주시 제1·2선거구, 광양시 제1·4선거구, 담양군 제1선거구, 장성군 제2선거구, 구례군, 고흥군 제1·2선거구, 보성군 제1선거구, 화순군 제1·2선거구, 완도군 제1선거구, 해남군 제2선거구, 영암군 제1·2선거구, 무안군 제1·2선거구, 신안군 제1선거구 등 총 34곳에서 무투표 당선이 이어졌다.

광주 기초의원 선거에서는 북구 다선거구 3명, 광산구 라선거구 3명, 비례대표 1명 등 총 7명이 무투표 당선됐다. 이 가운데 광산구 라선거구에 출마한 진보당 김명숙 후보가 유일한 비민주당 무투표 당선자다. 해당 선거구는 3인 선거구지만 민주당이 추가 지원자가 없어 후보 2명만 공천하면서 경쟁 구도가 사라졌다.

전남 기초의원 선거에서는 목포시 가선거구 3명, 여수시 가선거구 2명, 고흥군 가선거구 3명, 고흥군 라선거구 2명, 완도군 나선거구 2명, 신안군 라선거구 2명, 비례대표 23명 등 총 37명이 무투표 당선됐다.