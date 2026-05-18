박병천 양극재기술담당 등 12명 선정 46시리즈·배터리 안전 분야 등 미래 기술 확보

[헤럴드경제=권제인 기자] LG에너지솔루션은 여의도 파크원 본사에서 ‘2026 발명왕·출원왕 시상식’을 개최하고 우수 연구성과를 창출한 12명을 선정해 시상했다고 18일 밝혔다. 이번 행사는 리튬망간리치(LMR) 배터리, 원통형 46시리즈, 차세대 팩 설계 등 전 분야에서 혁신적인 특허를 출원한 인재들을 포상하기 위해 마련됐다.

올해 발명왕 금상은 ‘LMR Cell Chemistry’ 분야 핵심 특허를 확보한 박병천 양극재기술담당이 수상했다. 박 담당은 LMR 양극과 실리콘(Si) 음극 조합의 기술적 잠재력에 주목해 업계가 본격적인 개발에 나서기 전부터 관련 특허를 선점했다. 회사 측은 해당 기술이 향후 LMR 배터리 상용화 과정에서 핵심 플랫폼 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 경쟁사들이 우회하기 어려운 독점적 기술력을 확보했다는 평가다.

LMR 배터리는 망간 비중을 높여 가격 경쟁력을 확보하면서도 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있는 차세대 배터리 기술이다. LG에너지솔루션은 최근 GM과 차세대 전기 트럭·대형 스포츠유틸리티차량(SUV)용 각형 LMR 배터리 양산 프로젝트를 추진하는 등 상용화 작업도 진행 중이다.

이 외에도 ▷46시리즈 셀 적용 CAS(Cell Array Structure) 핵심 구조(은상·정인혁 책임) ▷전극 공정 품질 관리를 위한 추적 기술(은상·이재환 선임) ▷LMR 배터리 고온 내구성 향상 전해질용 첨가제(동상·이정민 책임) ▷원통형 46시리즈 절연 구조(동상·조민기 책임) ▷충방전 신호를 통한 비파괴식 셀 수명 상태 확인 기술(동상·최순주 책임) 등도 발명왕 수상 기술로 선정됐다.

출원왕 금상은 배터리 팩 듀얼쿨링(Dual-Cooling), 상하부 벤팅(Venting) 분야 등에서 다수의 핵심 특허를 출원한 장혁균 선임이 수상했다. 장 선임은 열전이(Thermal Propagation) 지연 및 가스·스파크 제어 구조 등 배터리 안전성을 강화하는 팩 설계 기술 개발 등 다수의 연구에 기여한 성과를 인정받았다.

그 밖에도 ▷김광모 책임(은상) ▷이현희 책임(은상) ▷김대천 책임(동상) ▷고길남 책임(동상) ▷이수호 주임(동상) 등도 출원왕으로 선정됐다.

LG에너지솔루션은 매년 발명의 날(5월 19일)을 맞아 발명왕·출원왕을 선정해 포상하고 있다. 사내외 전문가 평가단이 특허성, 기술성, 사업성 등을 기준으로 심사한다.

김동명 LG에너지솔루션 사장은 “배터리 산업에서 특허는 글로벌 경쟁 우위를 지키는 강력한 무기이자 고객 가치의 원천”이라며 “구성원들의 창의적 도전이 결실을 맺을 수 있도록 R&D환경을 전폭 지원해 압도적 기술 리더십을 지속해서 확보해 나갈 것”이라고 말했다.