생활안전, 복지, 문화, 공원 등 7대 분야 대상 총 15억 규모 지역 현안 해결 사업 발굴 5월 18일부터 6월 12일까지 구민 누구나 제안 가능, 구청 누리집 및 우편·방문 접수 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구가 2027년 예산 편성 과정에 주민들의 의견을 반영하기 위해 5월 18일부터 6월 12일까지 ‘2027년 성동구 주민참여예산 제안사업’을 공모한다.

‘주민참여예산제’는 예산 편성의 공정성과 투명성을 높이기 위해 주민이 직접 지역 현안을 해결하고 구정 발전을 위한 아이디어를 제안하는 제도이다. 이를 통해 주민들은 예산 과정에 적극 참여할 수 있다.

공모에는 성동구민은 물론, 성동구 소재 기관이나 사업체에서 근무하는 사람도 참여할 수 있다. 올해 주민참여예산 사업 규모는 총 15억 원으로 일반 사업은 1건당 5천만 원 이내, 축제 등 행사성 사업은 1천만 원 이내로 제한된다.

공모 분야는 ▷생활안전 ▷아동·청년 ▷복지 ▷문화·행사 ▷공원·교통 ▷환경 ▷자치행정 등 주민 편익 및 지역발전과 밀접한 총 7개 분야다. 단, 특정 제품 판매를 목적으로 하거나 특정인, 특정 단체의 이익을 위한 사업, 다년도에 걸쳐 진행되는 사업 등은 대상에서 제외된다.

접수된 제안사업은 동별 지역회의 심사와 사업 추진 부서의 적격성 검토를 거치게 된다. 이후 주민참여예산위원회 심사를 통해 우선순위가 결정되며, 오는 8~9월 동별 주민투표를 통해 최종 선정된다. 선정된 사업은 2027년도 예산안에 반영되며, 구의회 승인 절차를 거쳐 최종 확정된다.

주민참여예산 사업 제안은 성동구 누리집(홈페이지)를 통해 온라인으로 간편하게 신청할 수 있다. 또 신청 서류 준비 후 우편이나 방문(성동구청 기획예산과, 각 동주민센터) 신청도 가능하다. 기타 자세한 사항과 신청 서식은 성동구 누리집(홈페이지)에서 확인할 수 있다.