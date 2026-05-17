35세∼69세 구로구민 대상…중장년일드림센터에서 무료 운영 일자리 탐색부터 스마트폰 강사 양성·절세 교육까지 실생활 맞춤형 프로그램 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구가 중장년층의 재취업과 사회활동 지원을 위해 ‘중장년일드림센터 6월 교육 프로그램’을 운영한다.

이번 교육은 변화하는 고용환경에 대응해 중장년층이 새로운 직업 역량을 갖추고 안정적인 제2의 인생 설계를 할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

교육은 구로구 중장년일드림센터(개봉로23길 10, 4층)에서 진행되며, 35세부터 69세까지의 구로구민이면 누구나 신청할 수 있다. 신청은 상시 접수로 진행되며 선착순 마감된다.

주요 프로그램으로는 ▷신중년 일자리 정보탐색법 ▷스마트폰 강사 양성과정 ▷세무사가 알려주는 절세 TIP ▷신중년 직업정보탐색(소방·전기기능사) 등이 운영된다.

6월 5일 진행되는 ‘신중년 일자리 정보탐색법’은 인생 3모작 시대에 맞춘 중장년 일자리 탐색 방법과 관련 정보를 제공, ‘스마트폰 강사 양성과정’은 6월 9일, 11일, 18일, 23일, 25일 총 5회에 걸쳐 사진·영상 제작과 유튜브 활용, 강의 역량 강화 교육 등 실습 중심으로 진행된다.

또 6월 12일 진행되는 ‘세무사가 알려주는 절세 TIP’에서는 양도소득세와 상속·증여 등 생활 밀착형 세무 정보를 사례 중심으로 알기 쉽게 안내, 6월 15일 ‘신중년 직업정보탐색’ 과정에서는 소방·전기기능사 현직자의 생생한 현장 경험과 자격 취득 과정 등을 소개할 예정이다.

모든 교육은 오전 9시 30분부터 오후 12시 30분까지 3시간 과정으로 운영된다. 자세한 사항은 구로구 중장년일드림센터로 문의하면 된다.