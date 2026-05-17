“파급효과 감안해 협상 마무리하길 호소”

[헤럴드경제=고은결 기자] 반도체공학회는 17일 삼성전자 노조의 총파업 예고와 관련해 “국내 반도체 산업 생태계 전반에 치명적인 영향을 미칠 것”이라며 노사 양측에 원만한 협상 타결을 촉구했다.

학회는 이날 발표한 입장문에서 “협상이 장기화하거나 생산 차질이 누적될 경우 파급은 노사 당사자를 넘어 협력사와 연구계, 후속 인력 양성 단계까지 미칠 수 있다”고 우려했다.

이어 “반도체 산업은 국가 수출을 20% 넘게 담당해 왔고, 지금은 40%에 육박할 정도로 대한민국 경제를 지탱해 온 버팀목이며 삼성 반도체는 버팀목의 중요한 한 축”이라며 “소부장(소재·부품·장비) 협력업체는 물론, 학회 교수와 학생들 또한 삼성 반도체 생태계 안에서 연구하고 소통하며 함께 성장해 왔다”고 설명했다.

또 현재 전 세계가 인공지능(AI) 혁명에 발맞춰 사상 최대 규모의 반도체 투자를 진행하고 있다는 점도 언급하며 한국 역시 AI 시대의 첨단 반도체 기술 확보를 힘을 모아야 할 때라고 강조했다.

학회는 “국가적으로 매우 중차대한 이 시기에 노사 양측은 국가 경제와 반도체 산업 전체에 미칠 치명적인 파급 효과를 깊이 감안해 부디 원만하게 협상을 마무리해 주길 간곡히 호소한다”고 전했다.