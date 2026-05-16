주북 중국대사, 김정은 지방발전 정책 성과 평가 “사회주의 건설서 더 큰 발전 이루길” 협력 의지

[헤럴드경제=홍태화 기자] 주북 중국대사가 북한 강원도 원산의 식품공장을 방문해 북중 경제협력 확대 의지를 재차 강조했다.

중국 측은 김정은 북한 국무위원장의 ‘지방발전 20×10 정책’을 높이 평가하며 경제 교류 강화 의사를 밝혔고, 한국전쟁 참전 중국군 묘소 보수 사업도 함께 추진하며 북중 밀착 행보를 이어갔다.

주북 중국대사관은 북한 주재 중국대사가 강원도 원산시 식품 공장을 방문해 북중 경제 교류를 확대하겠다는 입장을 거듭 밝혔다며 16일 이같이 밝혔다.

주북 중국대사관에 따르면 왕야쥔 중국대사는 지난 14일 원산 송도원종합식료공장을 참관했다. 2011년 만들어진 송도원종합식료공장은 약 3만㎡ 부지에 12개의 생산 라인을 갖추고 있고, 340여종의 식품을 생산 중이라고 대사관은 설명했다.

왕 대사는 “김정은 총비서가 ‘지방발전 20×10 정책’(도농 격차 해소를 위해 10년간 매년 20개 시·군에 현대적인 공장과 병원, 봉사소를 건설한다는 정책)을 내놓은 이래로 조선(북한) 각 지역의 공장 건설이 활발히 진행되고 있고, 지방 인민의 생활 수준이 끊임없이 높아지고 있다”고 말했다.

이어 “중국은 조선과 함께 경제 교류·협력을 강화하고, 각자의 사회주의 건설 사업에서 새롭고 더 큰 발전을 이루도록 촉진할 용의가 있다”고 했다.

주북 중국대사관에 따르면 왕 대사는 14∼15일에는 황해북도 신평군 신평읍과 강원도 원산시 신성동, 천내군 룡담구, 문천시 강철동 등 네 곳에 있는 한국전쟁 참전 중국군 묘소를 차례로 참배했다.

대사관은 북중 양측의 합의에 따라 올해 총 여섯 곳의 중국군 묘소가 보수·조성될 예정이라고 전했다.

북한 측 관계자들은 신평군 묘원 기초 공사가 완료돼 올해 7월 초 준공 예정이고, 원산 신성동과 천내군 룡담구, 문천시 강철동 묘원은 측량·설계가 끝나 곧 착공할 예정이라고 설명했다.

왕 대사 일행의 이번 황해북도·강원도 방문에는 김영주 북한 외무성 아주1국 과장과 손승복 황해북도 인민위원회 외사국장, 박철민 강원도 인민위원회 외사국장 등이 동행했다.