파주운정 이편한세상운정어반프라임 6월2일 감정가 70% 매각기일 앞둬 신축·학군·서울 접근성 갖춘 물건 [영상=이건욱 PD]

[헤럴드경제=김희량 기자] 전세난이 심해지면서 서울 통근이 가능한 경기 지역 아파트에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 수도권광역급행철도(GTX)를 통해 ‘용산 30분’ 이동이 가능한 파주운정신도시도 그 중 하나인데요. 서울 출퇴근, 신축, 학군지라는 세 가지 요건을 만족하는 경매 물건이 나와 헤럴드경제 부동산360이 현장을 확인하고 왔습니다.

16일 경·공매 데이터업체 지지옥션에 따르면 경기 파주시 동패동에 있는 이편한세상운정어반프라임 84㎡ 물건은 오는 6월2일 2차 매각기일을 앞두고 있습니다. 감정가 대비 70% 가격이 4억 중반대부터 입찰을 시작할 예정인데요.

2021년 지어진 신축 대단지 내 주택으로 방이 3개, 화장실이 2개인 확장형 발코니를 가지고 있습니다. 인근 수도권광역급행철도(GTX)-A 운정중앙역 노선을 이용하면 서울역까지 이동시간은 21분이고요. 경기 북부의 명문이라는 수식어가 붙는 자율형공립고 운정고등학교 통학도 가능해 학부모들도 관심을 보이는 단지입니다.

이 물건의 권리관계와 실거주 환경, 주변 시세와 예상 조망 등을 영상에서 확인할 수 있습니다.