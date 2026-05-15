8월 양평서 개최…참가 규모 2500명 확대 벤츠 고객 대상 선착순 500명 사전 접수 진행

[헤럴드경제=정경수 기자] 메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차가 자전거 행사 ‘2026 양평그란폰도’를 공식 후원한다. 자전거·아웃도어 활동과 연계한 고객 체험 프로그램 확대 차원이다.

한성자동차는 오는 8월 29일 경기 양평군 일대에서 열리는 ‘2026 양평그란폰도’의 타이틀 후원사로 참여한다고 15일 밝혔다.

양평그란폰도는 수도권 대표 자전거 행사 가운데 하나로 매년 전국 라이더들이 참가하는 대규모 라이딩 이벤트다. 올해는 참가 규모가 기존보다 확대된 2500명 수준으로 운영될 예정이다.

한성자동차는 자체 멤버십 프로그램 ‘클럽한성’ 고객을 대상으로 사전 참가 신청도 진행한다. 우선 접수는 오는 19일까지 선착순 500명 한정으로 운영되며, 일반 참가 신청은 20일부터 시작된다.

행사 현장에서는 라이딩 프로그램과 함께 포토존, 완주 메달, 경품 이벤트 등 참가자 대상 콘텐츠도 마련된다.

한성자동차는 최근 스포츠·문화 활동과 연계한 고객 체험 프로그램을 확대하고 있다. 클럽한성은 차량 구매와 정비뿐 아니라 골프, 문화·예술 프로그램 등을 운영하는 고객 멤버십 서비스다.

김마르코 한성자동차 대표는 “양평그란폰도는 자연과 스포츠를 함께 즐길 수 있는 대표적인 행사로, 고객에게 새로운 방식의 브랜드 경험을 제공할 수 있는 좋은 기회라고 생각한다”며 “앞으로도 클럽한성을 통해 고객의 라이프스타일과 연결되는 다양한 프로그램을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.