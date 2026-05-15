中 저장성 닝보 한 사무실 화재 원인 남아 심심하자 라이터로 휴지 태워

[헤럴드경제=한지숙 기자] 중국에서 12세 남자 아이가 부모를 따라 부모 회사에 갔다가 불장난으로 사무실을 전소시키는 사건이 발생했다.

14일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP), 중국 홍성신문 등에 따르면 지난달 30일 저장성 닝보의 한 사무실에서 화재가 발생했다.

사고의 원인은 부모를 따라 직장에 온 12세 아들의 불장난이었다. 부모가 어머니인지 아버지인지, 또 어떤 회사에 근무한 지는 알려지지 않았다.

다만 부모는 아들과의 유대감을 높이기 위해 아들을 닝보 한 사무실로 데렸갔을 뿐이다.

당시 부모는 업무에 집중하느라 아들을 사무실에 혼자 남겨뒀다. 심심해진 아이는 시간을 보내기 위해 라이터로 휴지를 태우기 시작했다.

하지만 불씨가 책상 주변 물건으로 옮겨붙으면서 불길은 빠르게 번졌다. 아이는 부모에게 도움을 요청했고, 부모는 소방서에 신고했다.

부모와 다른 직원들은 분말 소화기를 이용해 진화를 시도했다.

소방대가 도착하기 전에 큰 불길은 상당 부분 잡힌 상태였지만, 사무실 내부는 거의 타 버린 뒤였다. 다행히 인명 피해는 발생하지 않았다. 재산 피해는 수만 위안(수백만 원대)에 달하는 것으로 추산됐다.

아이 부모가 처벌 받는 지 여부는 알려지지 않았다.

현장에 출동한 한 소방관은 “아이들은 모든 것에 호기심이 많지만 안전 의식은 부족하다”며 “부모가 세심하게 돌보고 안전교육을 강화하지 않으면 작은 불씨 하나가 큰 재앙으로 이어질 수 있다”고 말했다.

사건 소식을 접한 중국 누리꾼들은 “세 살이나 네 살 짜리 아이가 아닌데 집 안에서 너무 응석받이로 자란 것 같다”, “앞으로 어떤 사장도 직원이 자녀를 사무실에 데려오는 것을 허락하지 않을 것 같다” 등의 반응을 보였다.