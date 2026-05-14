경쟁률 1.0대 1…광역단체장 49명·국회의원 재보선 35명 접수

[헤럴드경제=정목희 기자] 오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 후보자 등록 첫날인 14일 오후 8시 현재 총 6833명이 등록 서류를 제출했다.

이 가운데 등록 절차를 모두 마친 후보자는 4243명으로 집계됐다.

중앙선거관리위원회에 따르면 등록 완료 기준 전체 평균 경쟁률은 1.0대 1 수준이다.

이번 지방선거에서는 광역단체장과 교육감 각 16명, 기초단체장 227명, 광역의원 933명, 기초의원 3035명 등 총 4227명의 지방 일꾼을 선출한다.

광역단체장 선거에는 모두 49명이 등록해 평균 1.9대 1의 경쟁률을 기록했다.

선거 단위별 등록 후보 수는 기초단체장 513명(1.6대 1), 광역의원 1482명(1.2대 1), 광역비례 226명(0.7대 1), 기초의원 3973명(0.9대 1), 기초비례 508명(0.8대 1), 교육감 47명(2.0대 1) 등으로 집계됐다.

지방선거와 함께 14곳 지역에서는 국회의원 재·보궐 선거도 치러진다.

국회의원 재보선의 경우 35명(1.4대 1)이 후보 등록을 마쳤다.