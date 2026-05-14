7언더파…최민철·문동현과 공동선두 “보기 없이 3라운드까지 가면 우승권“

[헤럴드경제=조용직 기자] 베테랑 박상현(43)이 KPGA투어 최초 통산 상금 60억원 달성에 한 걸음 다가섰다.

박상현은 14일 경북 구미시 골프존카운티 선산(파71)에서 열린 경북오픈 1라운드에서 버디 9개를 쓸어 담고 보기는 2개로 막아 7언더파 64타를 쳤다. 박상현은 최민철, 문동현과 함께 공동 선두에 올랐다.

2005년 프로에 데뷔한 박상현은 KPGA 투어에서 14승으로 통산 상금 59억400만원을 쌓아 투어 최초의 상금 60억원 도달에 9547만5943원이 남았다. 경북오픈은 총상금 7억원에 우승 상금 1억4000만원이어서, 우승할 경우 단번에 달성된다.

박상현은 지난해 2승을 거두면서 최종전 KPGA투어 챔피언십 우승 이후 허리 통증에 시달렸다. 올해 개막전 DB손해보험 프로미 오픈에서는 기권했고, GS칼텍스 매경오픈 공동 31위가 시즌 최고 성적이었다.

박상현은 “올해 처음으로 정상적인 컨디션에서 대회를 치른다”며 “아직 조심해야 할 단계지만 몸 관리를 잘해서 시즌 마지막 대회까지 완주하고 싶다”고 말했다. 그는 오늘 보기 2개가 나왔는데 쇼트게임만 잘 따라준다면 내일부터는 보기 없는 플레이를 하는 것이 목표다. 그렇게 3라운드까지 지킬 수 있다면 우승권에 있을 것이라 생각한다“고 말했다.

장희민 등 6명의 선수가 5언더파 66타를 쳐 공동 선두에 2타 뒤진 공동 4위 그룹을 형성했다.

디펜딩 챔피언 옥태훈은 2언더파 69타로 공동 24위에 포진했다. 그는 “코스 셋업도 많이 까다로웠고 특히 코스 내 바람이 많이 불었다”고 돌아봤다. 그는 “컷통과만 하면 좋겠다”고 웃으면서 “러프에 들어가면 기회를 잡기 정말 어려운 코스이기 때문에 조심하려 한다”고 전했다.