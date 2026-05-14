비수도권 스타트업 투자·지원 협력 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 포스코홀딩스가 한국산업은행과 손잡고 비수도권 벤처 생태계 활성화에 나선다. 지역 유망 스타트업 발굴부터 투자 유치, 성장 지원까지 협력 범위를 넓혀 지역 균형 발전을 지원하겠다는 취지다.

포스코홀딩스는 전남 광양 ‘그라운드 광양’에서 한국산업은행과 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다. 협약식에는 이주태 포스코홀딩스 대표이사 사장과 고재윤 포스코 광양제철소장, 이봉희 한국산업은행 수석부행장, 벤처기업 및 투자기관 관계자 등 110여 명이 참석했다.

양사는 포스코그룹의 벤처 육성 역량과 산업은행의 금융 지원 인프라를 결합해 지역 스타트업의 투자 및 성장을 지원할 계획이다.

주요 협약 내용은 ▷포스코그룹 투자·추천 지역 스타트업 대상 산업은행 직접 투·융자 검토 ▷산업은행 지역특화 벤처플랫폼을 통한 투자 유치 지원 ▷양사 스타트업 보육 프로그램 연계 및 유망 기업 공동 발굴 등이다.

협약식 이후에는 포스코그룹이 추천한 지역 벤처기업 5곳의 기업설명회(IR)도 진행됐다. 참여 기업은 이차전지소재·바이오·로봇 분야 스타트업으로, 현재 그라운드 광양에 입주해 있거나 입주를 추진 중인 기업들이다.

이주태 포스코홀딩스 사장은 “포스코그룹은 개방형 혁신 플랫폼 ‘체인지업(CHANGeUP)’을 통해 철강과 이차전지소재 분야 벤처기업 육성 및 그룹 전략사업 연계를 강화해왔다”며 “산업은행과 협력을 계기로 지역 벤처기업 성장 기반을 더욱 공고히 하고 지역 경제 활성화와 국가 균형 발전에 이바지하겠다”고 말했다.