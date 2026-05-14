회사 측 노조에 공문 보내 ‘대화 재개’ 제의 노조 “성과급 제도화 선행돼야 대화” 고수 대화 제스처에도 협상 안갯속…파업 임박 노조, 대화 거부시 결렬 책임 안게 돼 부담

[헤럴드경제=김현일·박지영 기자] 삼성전자가 성과급을 둘러싸고 갈등을 빚고 있는 노동조합 측에 먼저 대화 재개를 제안했다. 고용노동부 산하 중앙노동위원회(중노위)도 오는 16일 사후조정 절차를 다시 이어가자고 노사 양측에 요청했다.

이달 21일로 예고된 총파업 개시일까지 불과 7일 남은 만큼 막판까지 대화로 해결하는 데 총력을 기울이겠다는 의지로 해석된다.

그러나 노동조합 측은 성과급 제도화 및 투명화가 선행돼야 한다는 기존 입장을 고수하고 있어 실제 협상이 재개될 지는 미지수다.

다만 노조가 회사 측의 마지막 대화 제안마저 거부할 경우 이번 사태를 파업이라는 극단적 상황으로 몰고 갔다는 비판을 피하기 어려운 만큼 최종 선택에 관심이 쏠리고 있다.

삼성전자는 14일 사내 최대 노조인 초기업노조 삼성전자 지부와 전국삼성전자노동조합(전삼노) 측에 공문을 보내 추가 대화를 가질 것을 제안했다. 전날인 13일 새벽 2시50분 중노위 사후조정이 결렬된 지 33시간 만이다.

이에 대해 최승호 초기업노조 삼성전자 지부 위원장은 “성과급 상한폐지 제도화와 투명화 계획이 있으면 대화할 여지가 있다”고 밝혔다.

앞서 회사 측은 중노위 사후조정 과정에서 경영실적에 따라 성과급 지급 규모와 방식을 달리하는 ‘유연한 제도화’를 제시했다. 제도화 자체를 수용할 수 없다는 기존 입장에서 한 발 물러난 방안이다.

중노위는 추가로 올해 국내 반도체 업계 실적 1위를 달성하면 영업이익의 12%를 재원으로 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문에 특별포상을 지급하는 안을 제시했다. DS부문 공통 70%, 사업부 30%로 나눠 메모리사업부가 더 많이 받는 구조다.

그러나 노조는 회사 측과 중노위 제안에 대해 “일회성 포상”이라고 지적하며 제도화를 거듭 요구하고 있다. 연봉의 50%로 정해진 성과급 상한을 영구 폐지하고, 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 활용하는 정책을 명문화해야 한다는 주장이다.

회사 측은 우선 노조와 재차 직접 대화를 통해 해결하겠다는 방침이다. 전날 “대화로 최악의 사태를 막기 위한 노력을 지속할 것”이라고 밝힌 사측은 이날 먼저 손을 내밀면서 이제 공은 노조로 넘어간 모양새다.

앞서 노조는 지난 3월27일 노사 교섭 중단을 선언하며 총파업 계획에 돌입했다. 최근 중노위가 사후조정 과정에서 조정안 초안을 제시했으나 노조는 최종 조정안을 보기도 전에 협상장을 박차고 나가며 결렬을 선언한 바 있다.

재계 관계자는 “중노위가 제시한 조정안마저 거부하고 협상을 연이어 결렬시켰던 노조가 이번 회사의 추가 대화 제안마저 거부할 경우 자칫 협상 결렬의 책임을 온전히 노조가 지게 될 수밖에 없을 것”이라고 말했다.