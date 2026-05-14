[헤럴드경제=나은정 기자] 광주에서 한밤중 귀가하던 여고생을 살해한 장윤기(23)가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. 이날 신상이 공개된 장윤기는 호송차로 향하면서 취재진 질문엔 침묵한 채 카메라를 정면으로 응시했다.

14일 광주 광산경찰서는 살인·살인미수 등 혐의로 장윤기를 검찰에 구속 송치했다. 이날 오전 7시 50분쯤 수갑을 찬 채 광주 서부경찰서 유치장에서 나온 장윤기는 주변의 시선을 피하지 않았다.

신상이 공개된 탓인지 오히려 고개를 꼿꼿이 들고 몰려든 취재진을 빤히 바라본 장윤기는 현재 심경을 묻는 질문에 “죄송합니다”라고만 했다. 범행동기나 계획범죄 여부 등을 묻는 취재진의 질문에는 묵묵부답으로 일관했다.

무덤덤한 표정으로 침묵을 지키던 장씨는 호송차에 오르기 전 다시 한 번 “죄송합니다”라는 말을 남겼다고 연합뉴스는 전했다.

장윤기는 지난 5일 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동 한 인적이 드문 보행로에서 고교 2학년 여학생(17)을 살해하고, 다른 학교 남학생(17)에게도 흉기를 휘두른 혐의를 받는다.

범행 전 지난 3일에는 아르바이트 동료였던 외국인 여성 A씨로부터 스토킹 혐의로 신고를 당했는데, 경찰 조사 결과 그가 A씨를 찾아 거리를 배회하다 애꿎은 여고생에게 분풀이를 한 것으로 파악됐다.

경찰에 따르면 장윤기는 이날 새벽 A씨 집을 찾아가 교제 요구를 거절했다는 이유로 협박한 뒤, 정오쯤 집 밖으로 나와 주방용 칼 2자루와 장갑 등 범행 도구를 준비했다.

이후 A씨 집 주변을 서성이다 경찰의 경고 문자메시지로 스토킹 신고 사실을 알게 된 그는 일대를 30여 시간 배회하며 A씨를 찾으려다 실패하자 범행을 저지른 것으로 조사됐다. 그는 사건 발생 당시 여성의 비명에 도움 주려고 온 남학생에게도 흉기를 휘둘렀다.

애초 이번 사건을 ‘묻지마’ 범죄로 분류하고 범행동기를 규명하려 주력했던 경찰은 장윤기가 이 외국인 여성을 살해할 목적으로 범행을 준비했다고 판단해 살인예비 혐의를 추가했다.

한편 광주경찰청은 장윤기의 얼굴 사진과 생년월일 등을 이날 오전 7시부터 광주경찰청 누리집에 공개했다. 경찰은 지난 8일 신상정보 공개를 결정했지만, 장윤기가 동의하지 않아 닷새간 유예기간을 두고 이날 게시했다.