서울 곳곳 비아파트 월세 상승거래 신규·갱신 안 가리고 수십만원 올라 연립·다세대도 임대료 30만원 상승 “세제 완화로 비아파트 공급 유도해야”

#. 서울 중랑구 망우동의 주거용 오피스텔 ‘신내역 프라디움 더 테라스’ 84㎡(전용면적)는 이달 6일 보증금 4000만원, 임대료 230만원에 월세 갱신계약을 체결했다. 계약갱신청구권 사용 없이 재계약한 것으로, 2년 전 임대료는 180만원이었는데 50만원 높여 계약을 연장했다.

서울 아파트 전월세난이 가중되며 오피스텔·연립·다세대주택 등 서민 주거사다리 역할을 하는 비(非)아파트의 임대료 상승세도 지속되고 있다. 아파트 전월세 품귀 현상으로 인해 비아파트 전세 수요가 늘어나고, 상승한 전셋값으로 인해 월세화 현상이 가속화된 결과로 풀이된다. 전세사기 여파로 최근 몇 년간 비아파트 공급 부족이 누적된 상황인 만큼 서민층 주거 불안정이 심화할 수 있다는 우려가 나온다.

14일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 서울 곳곳에서 비아파트 월세 상승거래가 체결되고 있다. 신규 및 갱신계약을 가리지 않고 적게는 수만원, 많게는 수십만원을 높여 계약서를 쓰는 사례가 속출하고 있다. 특히 면적이 넓고 아파트와 비슷한 구조로 설계돼 대체재로 꼽히는 아파텔의 월세 상승세가 두드러진다.

동대문구 장안동의 아파텔 ‘힐스테이트 장안 센트럴’ 59㎡는 지난 2일 보증금 3000만원, 월세 215만원에 새로운 세입자를 들였다. 앞서 올해 3월 중순 같은 타입 신규 월세계약이 보증금 3000만원, 월세 180만원에 체결된 것과 비교하면 두 달도 안 돼 임대료가 35만원 뛰었다. 마포구 도화동 ‘마포트라팰리스’ 55㎡도 지난해 7월 기준 보증금 2000만원, 월세 165만원이었는데 지난달 같은 보증금, 월세 190만원에 신규계약을 맺었다.

오피스텔 뿐 아니라 연립·다세대주택 등 빌라에서도 월세가 수십만원 오르는 사례가 나타나고 있다. 성동구 성수동1가에 위치한 다세대주택 ‘에스포레’ 17㎡는 지난달 12일 보증금 3000만원, 월세 210만원에 새 세입자와 임대차계약을 체결했다. 지난 3월 7일 같은 타입이 보증금 3000만원, 월세 180만원에 신규계약이 이뤄진 것과 비교하면 한 달 새 30만원 상승했다.

이러한 오피스텔 및 빌라의 월세 오름세는 토지거래허가 규제, 다주택 매물 처분 증가 등으로 서울 아파트 전월세 물량이 줄어들자 임대차 수요가 비아파트로 이동한 영향으로 해석된다. 임대차 수요가 몰리며 전셋값 상방 압력이 커지고 월세 전환이 증가함에 따라 임대료 상승세가 가팔라지는 연쇄 작용이 지속되는 양상이다.

박합수 건국대 부동산대학원 겸임교수는 “기존에도 공급이 부족해 가격이 오르고 있던 상황에 아파트 임대매물을 찾기 힘든 1인가구 및 신혼부부 등의 수요가 빌라, 주거용 오피스텔로 유입된 영향”이라며 “빌라 착공 물량이 급감하며 수급 불균형이 지속되고 있다”고 설명했다.

오피스텔·빌라 월세가격 추이를 나타내는 각종 지표도 우상향을 그리고 있다. 한국부동산원 오피스텔 가격동향조사 결과에 따르면 지난 3월 기준 서울 오피스텔 월세 평균 보증금은 2281만5000원, 월세는 93만9000원이다. 전년 동월(보증금 2289만7000원·월세 91만1000원)에 비해 월세가 약 3% 오른 것으로 2024년 1월(보증금 2281만7000원·월세 88만9000원)부터 27개월 연속 상승세를 보였다. 아울러 연립·다세대주택 월세가격지수 또한 3월 기준 100.7로 지난해 같은달(96.8)과 비교해 3.9포인트 올랐다. 문제는 비아파트 또한 아파트와 마찬가지로 공급난이 현실화되고 있다는 점이다. 지난해 한 해 동안 전국 비아파트 인허가·착공·준공 물량(국토부 통계)은 모두 전년 대비 감소했다. 인허가 물량은 3만3061가구로 전년(3만7330가구)보다 11.4%, 착공 물량은 3만1215가구로 전년(3만3807가구) 대비 7.7% 줄었다. 준공 물량도 같은 기간 4만2076가구에서 3만311가구로 28% 축소됐다.

전문가들은 부동산세 부과 시 빌라·주거용 오피스텔의 주택 수 제외 등 규제 완화를 통해 비아파트 공급 여건을 개선해야 한다는 의견이다.

박 교수는 “비아파트가 공급되려면 분양받으려는 수요자가 있어야 하는데 연립·다세대주택은 주택으로 분류돼 양도소득세 중과 대상이 되고 종합부동산세도 다주택자 세율로 적용된다”며 “일례로 60㎡ 이하 다세대주택은 세금 부과 시 주택 수에서 제외하는 특례를 적용하는 등 보완책이 필요하다”고 말했다.

신혜원 기자