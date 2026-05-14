램시마 제품군 유럽 합산 점유율 70% 압도적 우위 옴리클로·앱토즈마 등 고수익 신규 제품군 고성장 셀트리온 “목표 실적 초과 달성 이뤄낼 것”

[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온이 글로벌 주요 제약 시장인 유럽에서 전체 제품군의 가파른 성장세를 바탕으로 현지 영향력을 공고히 하고 있다.

‘램시마 제품군’(IV·SC)을 중심으로 한 기존 주력 제품의 견고한 점유율에 더해, 최근 출시된 고수익 신규 제품들이 시장 안착에 성공하며 올해 목표 실적 초과 달성 가능성이 높아졌다.

14일 의약품 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면, 셀트리온의 자가면역질환 치료제 램시마 제품군은 2025년 4분기 기준 유럽에서 70%의 합산 점유율을 기록했다. 이는 경쟁사를 압도하는 수치로, 인플릭시맙 시장 내 독보적인 리더십을 재입증했다는 평가다. 특히 유럽 주요 5개국(EU5) 성과가 두드러져 영국 83%, 프랑스 82%, 이탈리아 80% 등 주요 국가에서 확고한 경쟁 우위를 점했다.

편의성을 앞세운 램시마SC의 성장세도 가파르다. 독일에서 50%의 점유율로 과반을 넘어섰고 프랑스에서도 36%를 기록하며 영토를 넓혔다. 그리스와 룩셈부르크 등 일부 국가에서는 점유율이 100%에 육박하며 시장을 사실상 독점하고 있다.

이는 정맥주사(IV) 제형에서 피하주사(SC) 제형으로 전환을 유도하는 ‘듀얼 포뮬레이션’ 전략이 적중한 결과다. 업계에서는 인플릭시맙 SC 제형이 유럽 내 환자 접근성을 혁신적으로 개선하면서 처방 유인 효과가 극대화된 것으로 분석하고 있다.

항암제 분야에서도 안정적인 흐름이 이어졌다. ‘베그젤마(성분명 베바시주맙)’는 전 분기 대비 4%포인트 상승한 30%의 점유율로 시장 1위를 지켰다. 후발 주자로 시장에 진입했음에도 불구하고 현지 맞춤형 직판 전략과 브랜드 인지도를 앞세워 점유율을 끌어올렸다.

고수익 신규 제품인 ‘옴리클로(성분명 오말리주맙)’와 ‘앱토즈마(성분명 토실리주맙)’의 초기 성과도 고무적이다. 지난해 9월 출시된 옴리클로는 2개 분기 만에 유럽 점유율 15%를 달성했다. 덴마크(98%), 스페인(80%) 등 국가 입찰 수주가 이뤄진 국가를 중심으로 처방이 빠르게 확대되고 있다. 올해 초 주요국에 출시된 앱토즈마 역시 포르투갈(30%) 등에서 두 자릿수 점유율을 기록하며 조기 안착에 성공했다.

실적 지표도 청신호다. 셀트리온은 올해 1분기 매출액 1조1450억원, 영업이익 3219억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 36%, 115.5% 성장하는 호실적을 거뒀다. 통상 유럽 입찰 시장의 초도 물량 공급이 하반기에 집중되는 특성을 고려하면 매출 성장세는 더욱 가팔라질 전망이다. 또한 고수익 신규 바이오시밀러 비중 확대에 따른 제품 믹스 개선으로 영업이익률의 추가적인 상승도 점쳐진다.

셀트리온 관계자는 “기존 주력 제품의 판매고와 고수익 신규 제품의 처방세가 시너지를 내며 포트폴리오 전반에서 성과가 이어지고 있다”며 “올해 제시했던 목표 실적을 뛰어넘는 성과 달성을 이뤄낼 수 있도록 총력을 다할 것”이라고 말했다.