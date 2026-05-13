교총, 스승의 날 맞아 교원 8900명 설문 49.2% “최근 1~2년 직업적 자부심 낮아져” 무력감 이유 “학생·학부모 신뢰 상실·교권침해” 교원 90.8% “행정업무가 전체 업무 40% 이상”

[헤럴드경제=김용재 기자] 최근 1~2년 사이 교원 2명 중 1명은 직업적 자부심이 낮아졌다고 느낀다는 설문조사 결과가 나왔다.

한국교원단체총연합회(이하 교총)는 제45회 스승의 날을 앞두고 지난달 27일부터 이달 5일까지 전국 유·초·중·고·대학 교원 8900명을 대상으로 실시한 교원 인식 설문조사 결과를 13일 발표했다.

조사 결과 최근 1~2년간 직업적 자부심이 ‘낮아졌다’는 응답은 49.2%였다. 낮아짐은 33.0%, 매우 낮아짐이 16.2%였다. 반면 자부심이 높아졌다는 응답은 12.8%에 그쳤다.

교원들이 가장 큰 무력감을 느끼는 순간은 교권침해였다. ‘학생·학부모로부터 신뢰받지 못하고 교권이 침해될 때’라는 응답이 67.9%로 가장 높았다. 교육당국이 학교 현장을 고려하지 못한 정책을 입안할 때는 17.2%였다.

교직 이탈과 신규 교직 기피의 원인으로는 무분별한 아동학대 신고 및 학부모 민원 노출이 28.9%로 가장 많이 꼽혔다. 물가 상승률에 미치지 못하는 낮은 보수 및 수당 동결은 28.1%였다. 생활지도 무력화 및 교권침해 보호장치 부재는 23.5%였다.

교권침해 대응 강화를 요구하는 응답도 높게 나타났다. 중대 교권침해 사항을 학교생활기록부에 기재하는 방안에는 89.2%가 찬성했다. 학교폭력 가해학생 조치사항을 대입에 반영하는 방안에는 92.1%가 찬성했다. 촉법소년 연령 하향에는 96.4%가 찬성했다.

행정업무 부담도 교단의 주요 불만으로 조사됐다. 전체 업무 중 행정업무 비중이 40% 이상이라고 답한 교원은 90.8%였다. 행정업무 비중이 60% 안팎이라 교육활동에 지장이 있다고 답한 비율은 43.3%였다. 80% 이상이라 수업 준비가 불가능하다는 응답도 14.6%였다.

행정업무 경감 대책으로는 행정업무 전담 기구의 인력 및 기능 대폭 강화가 53.6%로 가장 높았다. 교무행정지원인력의 직무 분석 및 가이드라인 법제화는 46.8%였다.

다가오는 교육감 선거와 관련해서는 교권 보호를 최우선 가치로 보는 응답이 많았다. 교원 61.6%는 ‘교권 보호 및 교원 권익 신장을 최우선으로 하는 후보’가 당선돼야 한다고 답했다. ‘정치적 이념보다 행정 전문성과 현장 소통을 중시하는 후보’는 30.7%였다.

강주호 교총 회장은 “형식적인 스승의 날 행사보다 교원이 폭행, 악성민원에 대한 두려움 없이 교육에 전념할 수 있는 실효적 교권보호 법제가 필요한 시점”이라며 “중대 교권침해 학생부 기재, 교육활동 관련 소송 국가책임제, 무고성 악성민원에 대한 교육감 맞고소제 의무화가 필요하다”고 말했다.