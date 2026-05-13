‘정직 2개월’ 청구된 박상용 SNS에 글 “나머지 진실도 밝혀지도록 준비할 것”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 쌍방울 대북송금 수사 과정에서 진술을 회유했다는 의혹을 받은 박상용 인천지검 부부장검사가 13일 “요란했던 ‘연어 술 파티’, ‘진술 세미나’, ‘형량거래’는 결국 없었다”고 강조했다.

박 검사는 이날 오전 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에 “저에게 처음으로 소명 기회를 주신 위원회에 경의를 표한다”며 “다만 일부 견해를 달리하신 부분은 제 설명이 부족하였던 탓이라고 생각한다”며 이같이 적었다. 그러면서 “향후 절차에서 나머지 진실도 모두 밝혀지도록 잘 준비하겠다”고 밝혔다.

앞서 박 검사는 지난 11일 서울 서초구 대검찰청에서 열린 대검 감찰위에 출석해 자신을 향한 의혹에 대해 소명했다.

이후 대검은 전날(12일) 박 검사에 대해 정직 2개월 처분을 법무부 장관에게 청구한 것으로 전해졌다. 대검은 언론 공지를 통해 “부당하게 변호인을 통해 자백을 요구한 사실, 수용자를 소환 조사했음에도 수사 과정 확인서를 작성하지 않은 사실, 음식물 또는 접견 편의를 정당한 사유 없이 제공한 사실 등 수사절차상의 관련 규정들을 위반한 비위 사실을 확인해 감찰위 심의를 거쳐 징계를 청구했다”고 밝혔다.

하지만 대검은 더불어민주당을 비롯한 여권에서 집중적으로 공세를 펼쳐 온 온 박 검사의 ‘연어 술 파티’ 의혹 등에 대해서는 징계 청구 결정을 내리지 않았다. 대검은 “관리 소홀로 술 반입·제공된 것을 방지하지 못한 점, 불필요한 참고인 반복 소환의 점에 대해서는 감찰위 의결 결과를 존중해 징계 청구를 하지 않았다”고 했다.

박 검사는 수원지검에서 쌍방울 대북송금 의혹 사건을 수사하던 당시 이화영 전 경기도 평화부지사와 김성태 전 쌍방울 회장 등 피의자들에게 연어와 술을 제공하면서 진술을 회유했다는 의혹을 받는다. 여권은 박 검사가 회유를 통해 이재명 대통령이 경기도지사 시절 대북송금에 관여했다는 취지의 진술을 받아냈다고 주장하고 있다.