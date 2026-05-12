김미경 은평구청장 후보, 서울시장·서대문·마포구청장 후보와 협약식 개최 출마 선언 시 강조한 ‘광역화 전략’ 구체적 실행 단계 진입... 서북권 균형발전 견인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]6.3 지방선거를 앞두고 김미경 은평구청장 후보가 서북권의 지역 불균형 해소와 주민 행복권 보장을 위한 ‘광역 협력 체계’ 구축에 본격적으로 나섰다.

김미경 은평구청장 후보는 12일 오후 정원오 서울시장 후보를 비롯해 박운기 서대문구청장 후보, 유동균 마포구청장 후보와 함께 ‘서울 서북권 3구 공동정책 추진 협약식’을 개최했다.

이번 협약은 김미경 후보가 지난 출마 선언에서 ‘은평의 미래는 인근 자치구와의 긴밀한 광역화 전략에 달려 있다’며 언급했던 구상을 실질적인 정책으로 구체화한 행보라는 점에서 의미가 깊다. 행정 구역이라는 칸막이에 갇힌 개별적 대응에서 벗어나, 이미 하나로 통합된 시민들의 생활권에 맞춰 ‘서북권 광역 협력 체계’를 가동하겠다는 의지다.

협약을 통해 3개 구 후보들은 공동 파크골프장을 비롯한 공동정책 추진에 합의했다. 아울러 아이맘택시와 같이 3구가 각자 실시·운영하고 있는 지역의 혁신 정책들도 공동으로 추진하겠다는 방침이다. 특히 김미경 후보는 은평을 중심으로 서북권 전체의 성장을 견인할 실무 협의체 구성을 제안하며, 정책 이행 상황을 정기적으로 점검하는 촘촘한 안전망 가동을 약속했다.

이날 협약식에 참석한 정원오 서울시장 후보는 “그전부터 (서북) 3구는 공동의 협약을 하기 위해 굉장히 많은 진행을 해왔는데, 구청장들이 바뀌면서 지체된 측면이 있다”면서 “저의 공약, 글로벌 G2의 핵심 내용은 서북권에 업무지구를 더 확대하는 것이다. 이에 서북3구와 서울시가 앞으로 서북지역의 경제발전과 활성화를 위한 노력을 함께 하겠다”며 전폭적인 지원을 약속했다.

김미경 후보는 “이재명 정부의 국가 균형 성장 전략은 권역별 성장엔진을 체계적으로 육성하는 것에 있다”며 “출마 선언에서 약속드렸던 ‘광역화 전략’을 바탕으로 서북권 공동정책 협의체를 내실 있게 운영, 주민들이 체감할 수 있는 복리 증진과 지역 경제 도약을 반드시 이뤄내겠다”고 강조했다.